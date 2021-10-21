Tag
Operazioni di business

Supportare l'industria finanziaria con i pagamenti transfrontalieri open source

Edificio di uffici moderno con silhouette di donne e uomini d'affari che attraversano un ponte rialzato su più livelli

I servizi finanziari, i pagamenti e la semplificazione dei processi inefficienti sono nel nostro sangue. Non sorprende quindi che il mio collega e collaboratore di questo articolo, Nitin Gaur, e il suo team abbiano affrontato l'impensabile quattro anni fa, costruendo una rete globale di pagamenti che gestisce le rimesse e i pagamenti interbancari.

Come se non fosse già abbastanza una sfida, il team l'ha anche progettato per i vari requisiti normativi e di conformità con operazioni di pagamento robuste, puntando a rompere tutte le mentalità convenzionali per diventare più aperto e trasparente.

La pandemia ha costretto molte aziende e settori a rivedere strategie, clienti e team. La nostra rete di pagamenti transfrontalieri, nota anche come IBM World Wire, non faceva eccezione. Abbiamo analizzato più da vicino il panorama e le priorità strategiche dell'operatività di una rete di pagamenti e licenze. Così, alla fine del 2020, abbiamo spostato il nostro focus dalla gestione di una rete all'applicazione ai nostri clienti di quanto appreso, sotto forma di acceleratori di servizi per le istituzioni finanziarie e i fornitori di pagamenti.

Detto questo, siamo lieti di annunciare che recentemente (dopo aver affrontato un sacco di burocrazia), abbiamo reso open source il codice alla base di IBM World Wire! Ci impegniamo a favore della comunità open source e ad accelerare i progressi dei nostri clienti grazie a ciò che abbiamo imparato. Puoi trovare il codice qui.

Potenziale inutilizzato per una rete di pagamenti transfrontaliera

Si tratta di una rete all'edge per i pagamenti transfrontalieri, che utilizza la Blockchain basata su Stellar. Il valore fondamentale di questa rete è affrontare i costi e le attriti nei pagamenti transfrontalieri.

Come sistema di pagamento alternativo, mira a ridurre i costi, a eliminare gli attriti e ad assicurare l'efficienza dei pagamenti. Partendo dagli operatori di trasferimenti di denaro (MTO), questa rete mira a espandersi ad altri flussi di pagamento, inclusi B2B, banche e pagamenti aziendali.

Abbiamo progettato l'IBM World Wire originale per ridurre i costi e le difficoltà nei pagamenti transfrontalieri. Siamo felici di condividerlo con la comunità open source. Diamo uno sguardo a questa soluzione:

  • Utilizza la rete Stellar che utilizza i Lumens come valuta ponte — essenzialmente un'unità di valore per il trasferimento di valore e i calcoli dei costi di transazione
  • Tutte le transazioni monetarie nella rete Stellar (eccetto i lumen) avvengono sotto forma di credito emesso dagli anchor, quindi gli anchor fungono da ponte tra le valute esistenti e la rete Stellar
  • Gli anchor sono entità di cui i partecipanti della rete si fidano per conservare i loro depositi ed emettere crediti nella rete Stellar
  • L'emissione di crediti implica obblighi digitali che devono essere regolati fuori banda, ad esempio tramite i binari tradizionali. L'idea è quella di fornire una scelta nella rete affinché gli anchor possano emettere crediti o stablecoin per il pagamento istantaneo, affrontando diversi casi di business e punti di costo per l'ecosistema e l'operatore di rete.

Uno sguardo più da vicino alla rete di pagamenti transfrontalieri

Questa rete è un prodotto di pagamento API (application programming interface) che mira a supportare i servizi di trasmissione di denaro delle istituzioni finanziarie. Questi servizi software utilizzano la rete blockchain e le API. IBM funge da operatore di rete e ospita i nodi validatori. Le transazioni tra i partecipanti vengono elaborate secondo l'algoritmo di consenso definito dalla rete blockchain.

In qualità di operatore di rete, IBM creava account di rete a nome dei partecipanti e sotto il loro controllo, inclusi lo scambio di fondi e i trasferimenti di valore. Questi account sono destinati esclusivamente all'uso in collaborazione con i servizi software IBM. I partecipanti comunicano tra loro e si scambiano informazioni tramite la rete blockchain, utilizzandola per trasferire valore tra di loro.

I partecipanti possono regolare le transazioni direttamente tra di loro, fuori dalla rete tramite un obbligo digitale, oppure nella rete tramite il trasferimento di asset digitali tra i loro conti, mediante scritture contabili gestite all'interno della blockchain.

Collabora con IBM oggi per utilizzare questa funzionalità e innovare i tuoi processi e servizi aziendali.

Trasformare la strategia in risultati aziendali

IBM Blockchain Services può aiutarti a dare vita alle tue idee. Esplora l'uso della blockchain e degli asset digitali nella tua attività.

 

Autore

Ryan Rugg

Ryan Rugg

Nitin Gaur

Nitin Gaur
Soluzioni correlate
Servizi di consulenza finanziaria

Sblocca le prestazioni finanziarie con i servizi di consulenza finanziaria end-to-end di IBM.

 Esplora i servizi di finanza aziendale
IBM Apptio

IBM Apptio è una famiglia di prodotti SaaS per l'analisi e la gestione dei costi dell'infrastruttura IT on-premise, dei servizi di cloud pubblico e dello sviluppo software.

         Esplora ApptioOne plus
    Pianificazione della forza lavoro con IBM Planning Analytics

    Migliora la pianificazione finanziaria, la pianificazione del bilancio e le previsioni, e prendi decisioni basate sui dati in tutta la tua organizzazione con IBM Planning Analytics.

             Esplora Planning Analytics
      Fasi successive

      Scopri come sfruttare la giusta combinazione di persone, processi e tecnologie per trasformare le attività finanziarie e scoprire nuovi modi di lavorare.

       

             Esplora i servizi di finanza aziendale Richiedi una sessione di strategia AI