I servizi finanziari, i pagamenti e la semplificazione dei processi inefficienti sono nel nostro sangue. Non sorprende quindi che il mio collega e collaboratore di questo articolo, Nitin Gaur, e il suo team abbiano affrontato l'impensabile quattro anni fa, costruendo una rete globale di pagamenti che gestisce le rimesse e i pagamenti interbancari.
Come se non fosse già abbastanza una sfida, il team l'ha anche progettato per i vari requisiti normativi e di conformità con operazioni di pagamento robuste, puntando a rompere tutte le mentalità convenzionali per diventare più aperto e trasparente.
La pandemia ha costretto molte aziende e settori a rivedere strategie, clienti e team. La nostra rete di pagamenti transfrontalieri, nota anche come IBM World Wire, non faceva eccezione. Abbiamo analizzato più da vicino il panorama e le priorità strategiche dell'operatività di una rete di pagamenti e licenze. Così, alla fine del 2020, abbiamo spostato il nostro focus dalla gestione di una rete all'applicazione ai nostri clienti di quanto appreso, sotto forma di acceleratori di servizi per le istituzioni finanziarie e i fornitori di pagamenti.
Detto questo, siamo lieti di annunciare che recentemente (dopo aver affrontato un sacco di burocrazia), abbiamo reso open source il codice alla base di IBM World Wire! Ci impegniamo a favore della comunità open source e ad accelerare i progressi dei nostri clienti grazie a ciò che abbiamo imparato. Puoi trovare il codice qui.
Si tratta di una rete all'edge per i pagamenti transfrontalieri, che utilizza la Blockchain basata su Stellar. Il valore fondamentale di questa rete è affrontare i costi e le attriti nei pagamenti transfrontalieri.
Come sistema di pagamento alternativo, mira a ridurre i costi, a eliminare gli attriti e ad assicurare l'efficienza dei pagamenti. Partendo dagli operatori di trasferimenti di denaro (MTO), questa rete mira a espandersi ad altri flussi di pagamento, inclusi B2B, banche e pagamenti aziendali.
Abbiamo progettato l'IBM World Wire originale per ridurre i costi e le difficoltà nei pagamenti transfrontalieri. Siamo felici di condividerlo con la comunità open source. Diamo uno sguardo a questa soluzione:
Questa rete è un prodotto di pagamento API (application programming interface) che mira a supportare i servizi di trasmissione di denaro delle istituzioni finanziarie. Questi servizi software utilizzano la rete blockchain e le API. IBM funge da operatore di rete e ospita i nodi validatori. Le transazioni tra i partecipanti vengono elaborate secondo l'algoritmo di consenso definito dalla rete blockchain.
In qualità di operatore di rete, IBM creava account di rete a nome dei partecipanti e sotto il loro controllo, inclusi lo scambio di fondi e i trasferimenti di valore. Questi account sono destinati esclusivamente all'uso in collaborazione con i servizi software IBM. I partecipanti comunicano tra loro e si scambiano informazioni tramite la rete blockchain, utilizzandola per trasferire valore tra di loro.
I partecipanti possono regolare le transazioni direttamente tra di loro, fuori dalla rete tramite un obbligo digitale, oppure nella rete tramite il trasferimento di asset digitali tra i loro conti, mediante scritture contabili gestite all'interno della blockchain.
