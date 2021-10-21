I servizi finanziari, i pagamenti e la semplificazione dei processi inefficienti sono nel nostro sangue. Non sorprende quindi che il mio collega e collaboratore di questo articolo, Nitin Gaur, e il suo team abbiano affrontato l'impensabile quattro anni fa, costruendo una rete globale di pagamenti che gestisce le rimesse e i pagamenti interbancari.



Come se non fosse già abbastanza una sfida, il team l'ha anche progettato per i vari requisiti normativi e di conformità con operazioni di pagamento robuste, puntando a rompere tutte le mentalità convenzionali per diventare più aperto e trasparente.

La pandemia ha costretto molte aziende e settori a rivedere strategie, clienti e team. La nostra rete di pagamenti transfrontalieri, nota anche come IBM World Wire, non faceva eccezione. Abbiamo analizzato più da vicino il panorama e le priorità strategiche dell'operatività di una rete di pagamenti e licenze. Così, alla fine del 2020, abbiamo spostato il nostro focus dalla gestione di una rete all'applicazione ai nostri clienti di quanto appreso, sotto forma di acceleratori di servizi per le istituzioni finanziarie e i fornitori di pagamenti.

Detto questo, siamo lieti di annunciare che recentemente (dopo aver affrontato un sacco di burocrazia), abbiamo reso open source il codice alla base di IBM World Wire! Ci impegniamo a favore della comunità open source e ad accelerare i progressi dei nostri clienti grazie a ciò che abbiamo imparato. Puoi trovare il codice qui.