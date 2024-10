La storia dell'unità di elaborazione centrale (CPU)

Anche se questo articolo non può rendere omaggio a tutti i pionieri dell'informatica, ci sono due persone la cui vita e il cui lavoro vanno assolutamente citati. Entrambi sono implicati direttamente nell'informatica e nella CPU:

Grace Hopper: un saluto a "Nonna COBOL"

L'americana Grace Brewster Hopper (1906-1992) pesava appena 47 kg quando si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, circa 7 kg al di sotto del limite di peso richiesto. E in una delle decisioni più sagge della storia marittima degli Stati Uniti, la Marina le ha concesso una deroga arruolandola.

Quello che mancava a Grace Hopper in termini di fisico, lo compensava abbondantemente con l'energia e la brillantezza versatile. Era un'eclettica di prim'ordine: una matematica di talento con due dottorati di ricerca presso l'Università di Yale, in matematica e in fisica matematica, un'apprezzata professoressa di matematica al Vassar College, una pioniera dell'informatica a cui è stata attribuita la scrittura di un linguaggio informatico e del primo manuale di informatica, nonché una comandante navale (in un'epoca in cui le donne raramente si elevavano al di sopra dei ruoli amministrativi nell'esercito).

Grazie al suo lavoro sui principali progetti informatici del tempo, come lo sviluppo del supercomputer UNIVAC dopo la seconda guerra mondiale, Hopper sembrava sempre nel bel mezzo dell'azione, sempre nel posto giusto al momento giusto. Era stata testimone in prima persona di gran parte della storia dell'informatica moderna. È stata la persona che ha originariamente coniato il termine "bug informatico", descrivendo una vera falena che era rimasta intrappolata all'interno di un'attrezzatura informatica. (La falena originale rimane esposta al National Museum of American History della Smithsonian Institution a Washington, DC.)

Durante la sua esperienza al lavoro al progetto UNIVAC (e successivamente alla gestione del progetto UNIVAC per la Remington Rand Corporation), Hopper si sentiva frustrata dal fatto che non esistesse un linguaggio di programmazione più semplice da usare. Iniziò così a scrivere il suo linguaggio di programmazione, che notoriamente divenne noto come COBOL (acronimo di COmon Bbusiness-OOriented Llanguage).

Robert Noyce: il sindaco della Silicon Valley

Robert Noyce è stato un leader nel senso classico del termine: una persona che poteva far sì che un'attività straordinaria iniziasse a verificarsi semplicemente con la sua presenza.

L'americano Robert Noyce (1927-1990) è stato un inventore folle. In seguito ha incanalato la sua curiosità intellettuale nel lavoro universitario, soprattutto dopo aver mostrato due dei transistor originali creati dai Bell Laboratories. All'età di 26 anni, Noyce ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nel 1959, ha proseguito l'invenzione del 1958 di Jack Kilby del primo circuito integrato ibrido, apportando modifiche sostanziali al progetto originale. I miglioramenti di Noyce hanno portato a un nuovo tipo di circuiti integrati: il circuito integrato monolitico (chiamato anche microchip), che è stato formulato utilizzando il silicio. Ben presto il chip in silicio è diventato una rivelazione, cambiando i settori industriali e plasmando la società secondo modi nuovi.

Noyce ha co-fondato due società di grande successo durante la sua carriera imprenditoriale: Fairchild Semiconductor Corporation (1957) e Intel (1968). È stato il primo CEO di Intel, che ancora oggi è nota a livello globale per la produzione di chip di elaborazione.

Il suo collaboratore in entrambe le attività è stato Gordon Moore, diventato famoso per una previsione sull'industria dei semiconduttori che si è dimostrata tanto affidabile da sembrare quasi un algoritmo. Conosciuta con il nome di "Legge di Moore", postulava che il numero di transistor da utilizzare all'interno di un circuito integrato raddoppia in modo affidabile circa ogni due anni.

Mentre Noyce supervisionava Intel, l'azienda produceva l'Intel 4004, ora riconosciuto come il chip che ha lanciato la rivoluzione dei microprocessori degli anni '70. La creazione dell'Intel 4004 ha comportato una collaborazione a tre tra Ted Hoff, Stanley Mazor e Federico Faggin, ed è diventato il primo microprocessore presentato in commercio.

Verso la fine del suo mandato, l'azienda ha prodotto anche l'Intel 8080, il secondo microprocessore a 8 bit dell'azienda, apparso per la prima volta nell'aprile 1974. Nel giro di un paio d'anni, il produttore stava lanciando l'Intel 8086, un microprocessore a 16 bit.

Nel corso della sua illustre carriera, Robert Noyce ha accumulato 12 brevetti per varie creazioni e ha ottenuto un riconoscimento da tre diversi presidenti degli Stati Uniti per il suo lavoro sui circuiti integrati e l'enorme impatto globale che hanno avuto.