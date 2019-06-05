Dopo essere salita alla ribalta grazie alle criptovalute, la blockchain è pronta a sconvolgere settori tradizionali come i beni immobili a quelli emergenti come il car sharing.
Un elemento importante di ogni potenziale storia di sconvolgimento è il modo in cui la tecnologia della blockchain potrebbe alterare i workflow e i processi esistenti, come la gestione dei progetti.
Sì, è ancora tutta teoria, ma i cripto-imprenditori stanno già lavorando su modi per posizionare il registro immutabile come un componente chiave dei futuri workflow di gestione dei progetti. In questo post, vediamo come la blockchain trasformerà lo spazio di gestione dei progetti.
Il beneficio più evidente della blockchain è la sua capacità di mantenere un registro immutabile degli eventi utilizzando la tecnologia di ledger distribuito (DLT).
Nei workflow di gestione dei progetti di domani, il suo team potrebbe fare affidamento sulla DLT per una serie di funzioni critiche, come il mantenimento di una fonte di informazioni inalterabile.
In un registro distribuito, ogni nodo o computer ospiterà in modo indipendente i dati del progetto. Ogni nodo aggiornerà anche i dati. In altre parole, nessuna parte di questo sistema può alterare o modificare questi dati e, a sua volta, l'intero team di progetto farà riferimento a una singola fonte affidabile.
Ciò sarà utile per indagare su discrepanze e controversie, in particolare con uno stakeholder esterno del progetto, come un cliente o un subappaltatore. Ad esempio, se hai programmato l'invio di operai in una certa data da parte del suo appaltatore edile e questo li invia troppo tardi o troppo presto, tutti i membri del registro possono verificare se il subappaltatore ha commesso un errore o meno.
A livello interno, puoi anche fidarti dei dati sul registro quando analizzi le operazioni per vedere quanto tempo viene dedicato alle attività, identificare opportunità di efficienza e altri benefici.
Sì, oggi puoi fare lo stesso con una suite centralizzata di gestione dei progetti basata sul cloud. Ma c'è la possibilità che alcuni di quei dati vadano persi a causa di tempi di inattività dall'host cloud o manomissioni.
Con la DLT, puoi contare sul fatto che il set di dati del tuo team rimanga completo e inalterato. In questo senso, si ottiene anche la ridondanza dei dati grazie alla disponibilità di più nodi nel caso in cui il tuo sia temporaneamente inattivo a causa della transizione del software e dei dati.
Uno smart contract è fondamentalmente un codice che viene eseguito su una blockchain. Contiene regole specifiche che entrambe le parti del contratto devono accettare. Una volta soddisfatte queste condizioni, lo smart contract verrà eseguito o implementato automaticamente.
Nei workflow complessi di gestione dei progetti, potresti potenzialmente utilizzare gli smart contract come mezzo per gestire attività interdipendenti.
Ad esempio, nel settore edile, l'uso del BIM (Building, Information and Modeling) è in crescita. L'idea di base del BIM è agevolare la collaborazione tra i diversi stakeholder nel progetto, come lo studio di architettura, gli ingegneri civili, i fornitori e altri.
Immaginiamo un progetto edile che coinvolga il fornitore di calcestruzzo, il personale addetto alla costruzione e il proprietario del progetto edilizio. Il proprietario del progetto potrebbe stabilire smart contract che notifichino alla squadra di costruzione di arrivare solo alla data prevista dopo la consegna del calcestruzzo al sito.
Se il calcestruzzo non viene consegnato, il subappaltatore non dovrà impegnarsi a rispettare la data programmata. Ciò può prevenire il rischio di manodopera inattiva e, a sua volta, contribuire a controllare il budget del progetto. Allo stesso modo, il subappaltatore del personale potrebbe inviare liberamente i suoi dipendenti a un altro progetto al posto di quello originale senza dover avvisare il proprietario: potrà semplicemente fare riferimento alle informazioni mostrate nel software BIM.
Potresti avere smart contract per rilasciare ordini specifici ai fornitori, ad esempio la quantità e il tipo di acciaio di cui ha bisogno, solo quando l'ingegnere civile dà il via libera al progetto. Se l'ingegnere rileva un conflitto, i fornitori non verranno avvisati finché i progettisti non risolveranno il problema.
Ma quando ciò sarà fatto, i fornitori riceveranno ordini solo in base al design aggiornato, risparmiando così al proprietario gli sforamenti dei costi derivanti da materiali incompatibili. Puoi applicare tutto questo anche all'aviazione, alla produzione automobilistica, alla produzione elettronica e ad altri tipi di progetti.
Una suite BIM basata su blockchain fornirà inoltre a ogni stakeholder una fonte immutabile per i metadati del progetto, che possono essere utilizzati come prova per arbitrati, controversie e motivi normativi, nonché per scopi di accreditamento, come per gli standard edilizi LEED e WELL.
Il potenziale c'è, ma l'implementazione della blockchain nella gestione dei progetti sarà una sfida.
Ad esempio, il registro blockchain si basa sui propri nodi, ma se questi vengono inondati da troppi dati, potrebbero diventare troppo lenti. In progetti con quantità significative di metadati, come la costruzione, scalare la DLT può essere una sfida. Allo stesso modo, l'integrazione della blockchain potrebbe richiedere una revisione approfondita di come project manager e aziende affrontano i processi.