Il beneficio più evidente della blockchain è la sua capacità di mantenere un registro immutabile degli eventi utilizzando la tecnologia di ledger distribuito (DLT).

Nei workflow di gestione dei progetti di domani, il suo team potrebbe fare affidamento sulla DLT per una serie di funzioni critiche, come il mantenimento di una fonte di informazioni inalterabile.

In un registro distribuito, ogni nodo o computer ospiterà in modo indipendente i dati del progetto. Ogni nodo aggiornerà anche i dati. In altre parole, nessuna parte di questo sistema può alterare o modificare questi dati e, a sua volta, l'intero team di progetto farà riferimento a una singola fonte affidabile.

Ciò sarà utile per indagare su discrepanze e controversie, in particolare con uno stakeholder esterno del progetto, come un cliente o un subappaltatore. Ad esempio, se hai programmato l'invio di operai in una certa data da parte del suo appaltatore edile e questo li invia troppo tardi o troppo presto, tutti i membri del registro possono verificare se il subappaltatore ha commesso un errore o meno.

A livello interno, puoi anche fidarti dei dati sul registro quando analizzi le operazioni per vedere quanto tempo viene dedicato alle attività, identificare opportunità di efficienza e altri benefici.

Sì, oggi puoi fare lo stesso con una suite centralizzata di gestione dei progetti basata sul cloud. Ma c'è la possibilità che alcuni di quei dati vadano persi a causa di tempi di inattività dall'host cloud o manomissioni.

Con la DLT, puoi contare sul fatto che il set di dati del tuo team rimanga completo e inalterato. In questo senso, si ottiene anche la ridondanza dei dati grazie alla disponibilità di più nodi nel caso in cui il tuo sia temporaneamente inattivo a causa della transizione del software e dei dati.