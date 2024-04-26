L'AI generativa offre un altro vantaggio in quanto consente di distinguere modelli e insight dai dati raccolti, progettati per aiutare gli agenti di supporto a risolvere problemi complessi con maggiore facilità. Questa capacità fornisce agli agenti una visibilità completa sulla situazione e sulla storia dei clienti, consentendogli di offrire un'assistenza più informata. Inoltre, l'AI può produrre riepiloghi automatici, comunicazioni e raccomandazioni su misura, ad esempio insegnare ai clienti su un uso migliore dei prodotti e offrire insight preziosi per lo sviluppo di nuovi servizi.

In IBM TLS, avendo accesso alla tecnologia watsonx e agli strumenti di automazione, abbiamo creato servizi per aiutare i nostri tecnici di supporto a lavorare in modo più produttivo ed efficiente. Tra cui:

Agent Assist è un cloud service basato su AI, basato su IBM watsonx, e utilizzato dagli agenti di supporto IBM. In IBM, abbiamo una vasta conoscenza dei prodotti e raccogliere rapidamente le informazioni più pertinenti è fondamentale quando si lavora su un caso. Agent Assist supporta i team trovando le informazioni più rilevanti nella knowledge base IBM e fornendo soluzioni consigliate all'agente. Aiuta gli agenti a risparmiare tempo ottenendo più rapidamente le informazioni desiderate.

Il riepilogo dei casi è un altro strumento basato su AI di IBM watsonx utilizzato dai nostri agenti. A seconda della complessità, la risoluzione di alcuni casi di supporto può richiedere diverse settimane. Durante questo periodo, informazioni come la descrizione del problema, i risultati dell'analisi, i piani d'azione e altre comunicazioni vengono condivise tra il team di supporto IBM e il cliente. Fornire aggiornamenti e dettagli su un caso è fondamentale per tutta la sua durata fino alla risoluzione. L'AI generativa sta aiutando a semplificare questo processo, facilitando la creazione di riepiloghi dei casi con il minimo sforzo.

Il portale IBM Support , basato su IBM Watson e Salesforce, fornisce una piattaforma comune per i nostri clienti e agenti di supporto per avere una visione unificata dei ticket di supporto, indipendentemente da come sono stati generati (voce, chat, web, chiamata a casa ed e-mail). Una volta autenticati, gli utenti hanno visibilità su tutti i casi della loro azienda in tutto il mondo. Inoltre, gli agenti di supporto IBM possono tracciare le tendenze del supporto in tutto il mondo, che vengono automaticamente analizzate e utilizzate per fornire suggerimenti e indicazioni proattivi rapidi. Gli agenti ricevono assistenza con la prima linea d'azione e la creazione di note tecniche interne per facilitare la generazione della documentazione durante il processo di chiusura del caso. Questo strumento li aiuta anche a identificare le domande "Dove?" e "Come?", il che aiuta a individuare opportunità per migliorare i contenuti di supporto e l'esperienza utente del prodotto.

Soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti nel supporto tecnico implica una combinazione coordinata di competenze tecniche, buona comunicazione, uso efficace degli strumenti e risoluzione proattiva dei problemi. L'AI generativa trasforma il servizio clienti introducendo conversazioni dinamiche e contestuali che vanno oltre le semplici interazioni di domanda e risposta. Questo porta a un'interazione raffinata e incentrata sull'utente. Inoltre, può automatizzare le attività, analizzare i dati per identificare modelli e insight e facilitare una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti.