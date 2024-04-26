Sappiamo che comprendere i problemi tecnici dei clienti è fondamentale per fornire un servizio di supporto efficace. Le aziende richiedono soluzioni rapide e accurate ai loro problemi tecnici, e per questo i team di supporto devono possedere una profonda conoscenza tecnica e comunicare chiaramente i piani d’azione. Gli strumenti di supporto online o integrati nel prodotto, come assistenti virtuali, possono favorire interazioni di supporto più informate ed efficienti con il self-service.
Circa l'85% dei dirigenti afferma che l'AI generativa interagirà direttamente con i clienti nei prossimi due anni. Chi implementa la ricerca self-service nei propri siti e strumenti può diventare esponenzialmente più potente con l'AI generativa. L'AI generativa può apprendere da vasti set di dati e produrre risposte personalizzate e articolate. La capacità di comprendere il contesto sottostante di una domanda (considerando variabili come tono, sentimento e contesto) consente all'AI di fornire risposte in linea con le esigenze specifiche dell'utente e con l'automazione può eseguire attività, come aprire un ticket per ordinare un pezzo di ricambio.
Anche quando emergono argomenti che gli assistenti virtuali non possono risolvere da soli, l'automazione può facilmente mettere in contatto i clienti con un agente umano che può aiutare. Se la conversazione viene inoltrata a un agente umano, è possibile fornire un riepilogo generato dall'AI della cronologia, così che l'agente possa riprendere senza interruzioni dal punto in cui l'assistente virtuale si era fermato.
In qualità di sviluppatore di AI, IBM collabora con migliaia di clienti per aiutarli a integrare la tecnologia in tutta l'azienda per nuovi livelli di insight ed efficienza. Gran parte della nostra esperienza deriva dall'implementazione di AI nei nostri processi e strumenti, che possiamo poi mettere a frutto negli impegni con i clienti.
I nostri clienti ci dicono che le loro aziende richiedono processi di supporto proattivi semplificati in grado di anticipare le esigenze degli utenti, portando a risposte più rapide, tempi di inattività ridotti al minimo e problemi futuri.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) utilizza le funzionalità di AI e automazione per offrire servizi di supporto semplificati ai clienti IBM attraverso vari canali, tra cui chat, e-mail, telefono e web. L'integrazione dell'AI e dell'automazione negli strumenti e nelle operazioni del nostro servizio di supporto clienti è stato fondamentale per migliorare l'efficienza e migliorare l'esperienza complessiva del cliente:
L'AI generativa offre un altro vantaggio in quanto consente di distinguere modelli e insight dai dati raccolti, progettati per aiutare gli agenti di supporto a risolvere problemi complessi con maggiore facilità. Questa capacità fornisce agli agenti una visibilità completa sulla situazione e sulla storia dei clienti, consentendogli di offrire un'assistenza più informata. Inoltre, l'AI può produrre riepiloghi automatici, comunicazioni e raccomandazioni su misura, ad esempio insegnare ai clienti su un uso migliore dei prodotti e offrire insight preziosi per lo sviluppo di nuovi servizi.
In IBM TLS, avendo accesso alla tecnologia watsonx e agli strumenti di automazione, abbiamo creato servizi per aiutare i nostri tecnici di supporto a lavorare in modo più produttivo ed efficiente. Tra cui:
Soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti nel supporto tecnico implica una combinazione coordinata di competenze tecniche, buona comunicazione, uso efficace degli strumenti e risoluzione proattiva dei problemi. L'AI generativa trasforma il servizio clienti introducendo conversazioni dinamiche e contestuali che vanno oltre le semplici interazioni di domanda e risposta. Questo porta a un'interazione raffinata e incentrata sull'utente. Inoltre, può automatizzare le attività, analizzare i dati per identificare modelli e insight e facilitare una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti.