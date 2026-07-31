8 modi per identificare i rischi legati al software nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo e della distribuzione

Lo sviluppo software moderno produce più codice e complessità che mai. Gli strumenti di sviluppo assistiti dall'AI sono ora in grado di generare logica applicativa, file di configurazione e definizioni dell'infrastruttura in pochi secondi. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni è costruita a partire da vasti ecosistemi di librerie open source, API, immagini di container e modelli di infrastruttura come codice (IaC).

Il ciclo di vita dello sviluppo e della distribuzione si estende ormai oltre la scrittura e il rilascio del codice, fino a includere il provisioning dell'infrastruttura e le delivery pipeline automatizzate. Di conseguenza, il rischio non è più limitato al solo codice, ma si estende all'intero ciclo di vita.

Sebbene questo nuovo modello acceleri l'innovazione e migliori l'efficienza, crea anche nuove sfide: vulnerabilità, configurazioni non sicure e segreti esposti possono entrare nel codice senza essere immediatamente visibili. Anche quando il codice viene compilato con successo e supera i test automatizzati, possono comunque sussistere rischi nascosti tra le dipendenze, le configurazioni dell'infrastruttura e le integrazioni dei servizi. Inoltre, molte organizzazioni operano ancora con strumenti frammentati e un'automazione limitata che rallentano l'esecuzione sia in fase di sviluppo che di distribuzione. Le configurazioni errate rimangono una delle principali cause di violazioni della sicurezza, mentre standard incoerenti generano spese inutili per il cloud e ostacolano la scalabilità.

Una ricerca condotta da Omdia, un gruppo di ricerca tecnologico, evidenzia la rapidità con cui si sta evolvendo il landscape dello sviluppo. Quasi due terzi delle organizzazioni già utilizzano strumenti di sviluppo basati sull'AI generativa, mentre più della metà ora fornisce infrastrutture cloud tramite IaC.1

Sebbene questi progressi favoriscano velocità e scalabilità, aumentano anche il rischio di configurazioni errate e rischi sistemici. Affrontare tutte queste problematiche non significa solo risolvere i punti critici. Si tratta di creare un approccio più proattivo, standardizzato e automatizzato per identificare precocemente i rischi, in entrambi i cicli di vita. Le organizzazioni che lo fanno bene possono muoversi più rapidamente, ridurre i costi e costruire sistemi più sicuri e resilienti.

Le otto pratiche seguenti possono aiutare i team di sviluppo a identificare e gestire i rischi prima.