8 modi per identificare i rischi legati al software nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo e della distribuzione

Una guida pratica per individuare le vulnerabilità in anticipo, prima che rallentino la distribuzione o raggiungano l'ambiente di produzione
Lo sviluppo software moderno produce più codice e complessità che mai. Gli strumenti di sviluppo assistiti dall'AI sono ora in grado di generare logica applicativa, file di configurazione e definizioni dell'infrastruttura in pochi secondi. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni è costruita a partire da vasti ecosistemi di librerie open source, API, immagini di container e modelli di infrastruttura come codice (IaC).
Il ciclo di vita dello sviluppo e della distribuzione si estende ormai oltre la scrittura e il rilascio del codice, fino a includere il provisioning dell'infrastruttura e le delivery pipeline automatizzate. Di conseguenza, il rischio non è più limitato al solo codice, ma si estende all'intero ciclo di vita.
Sebbene questo nuovo modello acceleri l'innovazione e migliori l'efficienza, crea anche nuove sfide: vulnerabilità, configurazioni non sicure e segreti esposti possono entrare nel codice senza essere immediatamente visibili. Anche quando il codice viene compilato con successo e supera i test automatizzati, possono comunque sussistere rischi nascosti tra le dipendenze, le configurazioni dell'infrastruttura e le integrazioni dei servizi. Inoltre, molte organizzazioni operano ancora con strumenti frammentati e un'automazione limitata che rallentano l'esecuzione sia in fase di sviluppo che di distribuzione. Le configurazioni errate rimangono una delle principali cause di violazioni della sicurezza, mentre standard incoerenti generano spese inutili per il cloud e ostacolano la scalabilità.
Una ricerca condotta da Omdia, un gruppo di ricerca tecnologico, evidenzia la rapidità con cui si sta evolvendo il landscape dello sviluppo. Quasi due terzi delle organizzazioni già utilizzano strumenti di sviluppo basati sull'AI generativa, mentre più della metà ora fornisce infrastrutture cloud tramite IaC.1
Sebbene questi progressi favoriscano velocità e scalabilità, aumentano anche il rischio di configurazioni errate e rischi sistemici. Affrontare tutte queste problematiche non significa solo risolvere i punti critici. Si tratta di creare un approccio più proattivo, standardizzato e automatizzato per identificare precocemente i rischi, in entrambi i cicli di vita. Le organizzazioni che lo fanno bene possono muoversi più rapidamente, ridurre i costi e costruire sistemi più sicuri e resilienti.
Le otto pratiche seguenti possono aiutare i team di sviluppo a identificare e gestire i rischi prima.
Molti controlli di sicurezza tradizionali avvengono dopo che il codice ha già attraversato diverse fasi della pipeline di sviluppo.
Quando le vulnerabilità vengono scoperte in ritardo, gli sviluppatori devono riesaminare le modifiche precedenti e i team di sicurezza devono vagliare grandi volumi di risultati. Mentre i team risolvono problemi che avrebbero potuto essere identificati in precedenza, i tempi di rilascio possono rallentare.
Introduci il rilevamento dei rischi durante lo sviluppo in modo che i team possano identificare le vulnerabilità mentre il codice è ancora in fase di scrittura. Risolvere i problemi mentre il contesto di sviluppo è ancora fresco aiuta a prevenire che i rischi si diffondano ulteriormente lungo la pipeline e riduce le costose misure correttive nelle fasi finali.
Gli sviluppatori trascorrono la maggior parte del loro tempo lavorando all'interno di ambienti integrati e repository di codice. Gli insight sulla sicurezza che compaiono solo in dashboard esterne o in report di fase avanzata spesso arrivano senza il contesto di cui gli sviluppatori hanno bisogno per agire rapidamente.
Incorpora gli insight sui rischi direttamente nei workflow degli sviluppatori per aiutare gli ingegneri a identificare potenziali vulnerabilità mentre scrivono o revisionano il codice. Questi risultati relativi alla sicurezza possono evidenziare:
Far emergere questi segnali proprio dove si svolge il lavoro di sviluppo consente ai team di risolvere i problemi prima e di mantenere i progressi.
Le applicazioni moderne dipendono da più componenti che vanno oltre il codice dell'applicazione. Librerie open source, immagini dei container, configurazioni dell'infrastruttura, API e modelli di distribuzione influenzano tutti il funzionamento delle applicazioni in produzione. La visibilità su più livelli dello stack applicativo consente un rilevamento efficace dei rischi:
L'analisi congiunta di questi livelli aiuta a individuare vulnerabilità che una scansione isolata del codice potrebbe trascurare.
Molti rischi software moderni emergono dalle relazioni tra i componenti piuttosto che all'interno di un singolo frammento di codice. Ad esempio, una dipendenza vulnerabile può diventare sfruttabile solo se combinata con l'esposizione di un servizio specifico. Una configurazione dell'infrastruttura può creare involontariamente nuovi percorsi di accesso tra i servizi.
Man mano che le applicazioni diventano più distribuite e modulari, queste interazioni acquisiscono complessità. Comprendere come il codice, le dipendenze e l'infrastruttura interagiscono tra i diversi ambienti offre una visione più completa dei rischi applicativi e aiuta a rilevare problemi che i controlli di sicurezza tradizionali potrebbero trascurare.
Gli strumenti di sicurezza possono generare grandi volumi di risultati negli ambienti di sviluppo moderni. Ma non tutte le vulnerabilità rappresentano lo stesso livello di rischio. Una vulnerabilità che interessa un servizio rivolto ai clienti può richiedere una correzione immediata, ma lo stesso problema in un ambiente di sviluppo può presentare un rischio minore.
Il contesto che collega le vulnerabilità al comportamento delle applicazioni, all'esposizione dell'infrastruttura e agli ambienti di produzione aiuta i team a concentrarsi sui problemi con il maggiore impatto potenziale. Dare priorità alla correzione in base al rischio reale aiuta i team di sviluppo e sicurezza a risolvere rapidamente i problemi più critici, senza rallentare i progressi dello sviluppo.
Il provisioning manuale tramite interfacce grafiche utente (GUI) “point-and-click” o script personalizzati è soggetto a errori e inefficiente se usato su larga scala. Il provisioning “ClickOps” porta a distribuzioni incoerenti con scarse opportunità di riutilizzo e collaborazione tra i team.
Definendo le giuste impronte infrastrutturali nei moduli, i team operativi effettuano il provisioning dell'infrastruttura di cui hanno bisogno senza un overprovisioning dispendioso e costoso, consentendo all'organizzazione di fornire in modo efficiente un'infrastruttura approvata, sicura e standardizzata. Questo approccio è reso possibile da:
Il provisioning rapido apre enormi possibilità, ma le organizzazioni devono garantire la sicurezza, la conformità e prevenire il l'overprovisioning.
Un concetto correlato all'IaC è il “policy as code” (PaC). Con questo approccio, le policy organizzative quali sicurezza, conformità e altre regole di governance sono rappresentate come codice, proprio come l'infrastruttura.
E proprio come l'IaC, trasformare le politiche in codice aiuta i clienti ad automatizzare, collaborare e verificare la propria governance. Un vantaggio fondamentale in questo caso è che le policy possono essere applicate in modo proattivo (prima che venga creata un'infrastruttura non conforme) anziché in modo reattivo, quando ormai è troppo tardi.
Implementa il PaC:
Il provisioning dell'infrastruttura richiede un accesso sicuro alle risorse cloud; tuttavia, la gestione delle credenziali tra diversi provider e ruoli rimane una sfida persistente per molte organizzazioni.
L'accesso dovrebbe essere regolato da controlli basati sui ruoli e dai principi del privilegio minimo per aiutare a garantire che utenti e sistemi dispongano solo delle autorizzazioni necessarie. Sostituire le credenziali statiche a lunga durata con credenziali generate dinamicamente e a breve durata riduce il rischio di esposizione, limita il riutilizzo delle credenziali e semplifica la gestione del loro ciclo di vita.
Questo approccio non solo rafforza la sicurezza, ma aiuta anche le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità, applicando controlli di accesso più rigorosi e riducendo la probabilità di fuga delle credenziali durante l'intero ciclo di vita della distribuzione.
I sistemi software continuano a evolversi con l'accelerazione delle pratiche di sviluppo, e tale evoluzione si estende ormai pienamente alla fase di distribuzione. Il codice generato dall'AI, gli ecosistemi open source l'infrastruttura programmabile consentono ai team di sviluppare applicazioni potenti più rapidamente che mai. Allo stesso tempo, introducono nuovi livelli di rischio che coinvolgono sia lo sviluppo che la distribuzione.
Le organizzazioni che individuano gli insight sui rischi nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo possono ridurre le interruzioni nelle fasi finali e aiutare gli sviluppatori a risolvere i problemi mentre il contesto di sviluppo è ancora fresco. Estendere questo approccio alla distribuzione — attraverso il provisioning standardizzato dell'infrastruttura, l'applicazione delle policy e la gestione dinamica delle credenziali — contribuisce a garantire che la sicurezza venga applicata in modo coerente man mano che i sistemi passano alla produzione.
Integrando queste pratiche nell'intero ciclo di vita, le organizzazioni possono proteggere meglio i propri ambienti, migliorare la coerenza operativa e mantenere il controllo man mano che crescono.