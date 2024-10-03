Il caricatore di dati di IBM ricerca migliora l'addestramento dei modelli AI per la comunità open source

L'idea del data loader ad alta produttività è nata da problemi pratici osservati dagli scienziati durante l'addestramento dei modelli, poiché il loro lavoro richiedeva uno strumento in grado di elaborare grandi quantità di dati su più dispositivi, il tutto tenendo il passo con GPU sempre più efficienti. Come IBM Research nota nel suo blog a proposito del rilascio, "È tutto grazie a un team di ricercatori che stavano semplicemente creando gli strumenti necessari per portare a termine un lavoro".

Davis Wertheimer di IBM Research spiega alcune delle sfide che possono emergere durante la formazione su larga scala: "Quando si tratta di formazione su larga scala, vale più o meno la regola dell'80/20. L'80% di tutta la letteratura pubblicata esamina i compromessi algoritmici tra memoria e comunicazione della GPU e calcolo. Ma quando provi davvero a costruire qualcosa, l'80% delle volte puoi contare su una lunghissima coda di tutte queste altre questioni pratiche perché la pipeline procede alla velocità del collo di bottiglia più stretto."

Man mano che il team IBM sviluppava la propria piattaforma di formazione, continuava a incontrare ostacoli. "Più miglioriamo nell'uso delle nostre GPU, più ci accorgiamo che il collo di bottiglia è il caricatore di dati", osserva Wertheimer.

Questa consapevolezza ha portato a un doppio processo di sviluppo. "C'è stato un percorso parallelo che ha visto, da un lato, l'evoluzione della nostra piattaforma di formazione e, dall'altro, l'evoluzione costante del nostro caricatore di dati, per stare al passo con le richieste di velocità della nostra piattaforma di formazione, per evitare di bloccarla", spiega.