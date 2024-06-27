Una politica proattiva di cybersecurity non è solo intelligente: è essenziale

Quando si parla di cybersecurity, è facile concentrarsi sul "dopo": come fermare un attacco dopo che è già iniziato e come riprendersi quando è finito. Ma mentre in passato una risposta reattiva funzionava, nel mondo di oggi non è più sufficiente.

Non solo gli attacchi sono più intensi e dannosi che mai, ma i criminali informatici utilizzano anche molti metodi di attacco diversi. Il Phishing Zscaler ThreatLabz Report 2024 ha rilevato che gli attacchi di phishing sono aumentati del 58% nel 2023, e il Data Protection Trends Report 2024 di Veeam ha riportato che tre organizzazioni su quattro hanno subito almeno un attacco ransomware nel 2023. Inoltre, i criminali informatici si stanno rivolgendo sempre più a strumenti basati sull'AI che rendono molto più facile individuare e utilizzare al meglio le vulnerabilità.

Di conseguenza, molte organizzazioni stanno cambiando il loro approccio in materia di cybersecurity. Invece di aspettare di intervenire quando emerge una minaccia, le organizzazioni stanno ora mettendo in atto una strategia proattiva di cybersecurity. La cybersecurity proattiva significa mettere in atto strategie e processi prima che emerga una minaccia, per ridurre le tue vulnerabilità e il rischio di un attacco. Questo approccio può anche aiutarti a individuare un attacco quando sta per verificarsi o nelle sue primissime fasi.