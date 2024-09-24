I nuovi modelli OpenAI scompongono le attività complesse

L'approccio chain of thought consente agli utenti di vedere come l'AI arriva alle sue conclusioni. Hay ha spiegato il procedimento: "Se chiedi a un bambino, ad esempio, quanto fa 25 moltiplicato per 10 più cinque, ci sono tre passaggi da seguire. Potrebbero semplicemente darti una risposta vaga. Ma hai detto, no, no, devi scomporlo... è come a scuola, devi mostrare il tuo lavoro".

Nathalie Baracaldo, IBM AI Security Senior Research Scientist, ha sottolineato l'importanza di questo sviluppo: "La principale differenza riguarda come possiamo sapere come il modello sia giunto a una decisione. Abbiamo spiegazioni su cosa ha fatto l'agente, molto utili per capire perché è successo qualcosa".

Questo livello di trasparenza potrebbe avere implicazioni di vasta portata in vari settori. Nello sviluppo software, ad esempio, i modelli mostrano capacità di codifica migliorate con meno errori. Hay ha osservato: "Stanno codificando meglio e hanno meno allucinazioni", riferendosi ai casi in cui l'AI produce informazioni plausibili ma errate.

I nuovi modelli incorporano anche l'apprendimento per rinforzo nel loro processo di formazione. Hay ha spiegato: "Hanno anche cambiato il modo in cui vengono addestrati nei modelli di base. Parlano di come utilizzano l'apprendimento per rinforzo... per insegnare e addestrare quei modelli."