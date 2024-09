L'evoluzione del modello Zero Trust e i framework che lo guidano

Il modello Zero Trust è nato nell'iniziativa "BeyondCorp" sviluppata da Google nel 2010. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di garantire l'accesso alle risorse in base all'identità e al contesto, allontanandosi dal tradizionale modello di sicurezza basato sul perimetro. Questa strategia ha permesso a Google di fornire ai dipendenti un accesso sicuro alle applicazioni e ai dati aziendali da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo, senza la necessità di una VPN.

Nel 2014, John Kindervag, analista di Forrester Research, ha coniato il concetto Zero Trust per descrivere questo nuovo paradigma della sicurezza in un report intitolato "The Zero Trust Model of Information Security". Ha proposto un nuovo modello di sicurezza che presuppone che nessuno, all'interno o all'esterno della rete dell'organizzazione, possa essere considerato affidabile senza verifica. Il rapporto ha delineato il modello Zero Trust basato su due principi fondamentali: "Non fidarsi mai, verificare sempre".

Tutti gli utenti, i dispositivi e le applicazioni sono considerati non attendibili e devono essere verificati prima che venga loro concesso l'accesso alle risorse. Il principio del privilegio minimo significa che a ogni utente o dispositivo viene concesso il livello minimo di accesso richiesto per svolgere il proprio lavoro e l'accesso viene concesso solo in base alla necessità di informazioni.

Da allora, il concetto di Zero Trust ha continuato a prendere piede, con molte organizzazioni che ne hanno adottato le architetture per proteggere meglio i propri asset digitali dalle minacce informatiche. Comprende vari principi e tecnologie di sicurezza che vengono implementati per rafforzare la sicurezza e ridurre il rischio di violazioni di sicurezza.