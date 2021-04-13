Rendendo Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) una parte integrante della formazione accademica delle scuole secondarie, possiamo non solo contribuire a garantire meglio il futuro dei nostri figli, ma anche migliorare la diversità di pensiero e prospettive all'interno di questi campi.

Ho capito quanto mi piaccia insegnare tecnologia ai bambini e agli adolescenti quando ho avuto l'opportunità di insegnare a tutta la classe di quinta elementare di mia nipote come costruire pagine web. Il loro entusiasmo era palpabile: vedevo le lampadine accendersi nelle loro teste quando si rendevano conto di essere in grado di programmare. Hanno persino chiesto dei compiti, ansiosi di sapere cosa avrebbero potuto fare dopo.

Mentre ADP stava cercando attività di volontariato virtuali all'inizio di quest'anno a causa delle restrizioni sulla pandemia di COVID-19, IBM stava cercando partecipanti per il loro programma Pathways in Tecnologia Early College High Schools (P-TECH) e ci hanno contattato. Penso sia stato un abbinamento perfetto.