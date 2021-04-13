Rendendo Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) una parte integrante della formazione accademica delle scuole secondarie, possiamo non solo contribuire a garantire meglio il futuro dei nostri figli, ma anche migliorare la diversità di pensiero e prospettive all'interno di questi campi.
Ho capito quanto mi piaccia insegnare tecnologia ai bambini e agli adolescenti quando ho avuto l'opportunità di insegnare a tutta la classe di quinta elementare di mia nipote come costruire pagine web. Il loro entusiasmo era palpabile: vedevo le lampadine accendersi nelle loro teste quando si rendevano conto di essere in grado di programmare. Hanno persino chiesto dei compiti, ansiosi di sapere cosa avrebbero potuto fare dopo.
Mentre ADP stava cercando attività di volontariato virtuali all'inizio di quest'anno a causa delle restrizioni sulla pandemia di COVID-19, IBM stava cercando partecipanti per il loro programma Pathways in Tecnologia Early College High Schools (P-TECH) e ci hanno contattato. Penso sia stato un abbinamento perfetto.
Il modello P-TECH di IBM si estende dal primo anno delle superiori alla triennale e consente agli studenti, provenienti principalmente da contesti svantaggiati, di conseguire sia un diploma, sia una laurea triennale gratuita in una disciplina STEM attraverso un programma di sei anni. Il programma aiuta a garantire che i ragazzu interessati alla tecnologia abbiano opportunità e acquisiscano le competenze necessarie per prepararsi alla carriera.
Una delle competenze chiave che gli studenti imparano è la risoluzione dei problemi. Quindi, quando IBM ha avuto l'idea che ADP e gli studenti del programma P-TECH della Panther Academy partecipassero a una sessione di design thinking, incentrata sulla risoluzione dei problemi, è stata la scelta ideale. L'obiettivo: progettare una nuova app mobile.
I ragazzi di diciassette anni sono già molto in sintonia con la tecnologia. Quando hanno iniziato a raccogliere le idee e a plasmarle in un'applicazione mobile durante la sessione di design thinking, si sono concentrati sugli argomenti che li appassionavano. Alla fine, hanno creato un'app per la pianificazione finanziaria, cosa che non avevo minimamente considerato alla loro età.
Collaborazioni come quella tra ADP e IBM a favore dei ragazzi svantaggiati, sono incredibilmente importanti. I miei due grandi insegnamenti da questa esperienza sono: primo, investire nel futuro dei bambini partecipando a sessioni come questa. Ha un impatto notevole sul futuro, non solo per i ragazzi, ma per la popolazione in generale, perché tutti noi trarremo beneficio dalle loro idee e dalle applicazioni che creeranno. In secondo luogo, offrendo queste opportunità, otteniamo una diversità di pensiero dalla prospettiva unica dei ragazzi, che porterà a migliori applicazioni, strumenti software e tecnologie.
Far parte di P-Tech e vedere le opportunità che i ragazzi stanno ricevendo aiuta a alimentare la mia passione per l'insegnamento. A un certo punto della mia carriera, voglio aiutare più ragazzi ad avere l'opportunità di imparare e di avere un percorso verso l'università e un lavoro nella tecnologia. Nel frattempo, lavorare per un'azienda come ADP, che dà ai suoi dipendenti il tempo necessario per avere un impatto sulla vita dei ragazzi svantaggiati, è per me motivo di grande orgoglio. È incredibilmente importante perché il loro futuro è anche il nostro.
