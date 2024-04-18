La prima è l'introduzione della funzione "Govern", che è alla base di tutte e cinque le funzioni del framework NIST originale: Identificare, Proteggere, Rilevare, Rispondere e Recuperare. Come indicato dalla documentazione originale CSF 1.0, "queste funzioni non sono destinate a formare un percorso seriale o a condurre a uno stato finale statico desiderato. Piuttosto, le funzioni possono essere svolte contemporaneamente e continuamente per formare una cultura operativa che affronti il rischio dinamico di sicurezza."

Di conseguenza, le funzioni sono spesso rappresentate come un cerchio a cinque segmenti che circonda il framework CST. Ogni funzione conduce alla successiva e nessuna è indipendente dalle altre.

NIST CSF 2.0 mantiene queste funzioni ma aggiunge Govern come anello interno completo posizionato sotto le cinque funzioni esterne. Govern si concentra sulla garanzia che le altre funzioni siano in linea con le esigenze aziendali, siano regolarmente valutate dalle operazioni e gestite dai dirigenti della sicurezza.

In altre parole, Govern punta a portare la leadership nel dibattito sulla sicurezza. Anche se questo sta già accadendo nella maggior parte delle aziende, CSF 2.0 lo rende una priorità.