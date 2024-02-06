Nel 2023, il settore energetico ha dovuto affrontare sfide significative, segnate da un notevole aumento delle violazioni dei dati da parte di terzi. Questi incidenti non hanno solo fatto trapelare informazioni sensibili: hanno anche messo in dubbio i protocolli di sicurezza del settore. Le violazioni sono state varie, ma hanno causato perdite finanziarie, danneggiamento della reputazione ed erosione della fiducia dei clienti.

Alcuni dei principali risultati di questo rapporto sono i seguenti:

Sono state segnalate 264 violazioni nel settore energetico legate a problemi di terze parti

Tutte le 10 principali aziende energetiche statunitensi sono state incluse nelle violazioni da parte di terze parti confermate

Il 33% delle aziende energetiche ha ottenuto un punteggio C o inferiore in materia di sicurezza, il che indica un rischio di violazione elevato.

Questa impennata delle violazioni sta spingendo il settore a rafforzare le misure di sicurezza, il che potrebbe portare a difese più efficaci contro futuri incidenti.