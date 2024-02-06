Un nuovo rapporto di SecurityScorecard rivela una tendenza sorprendente tra le principali aziende energetiche mondiali, con il 90% che ha subito violazioni dei dati da parte di terze parti nell'ultimo anno. Questa statistica è particolarmente preoccupante, dato il ruolo cruciale che queste aziende svolgono nella vita quotidiana.
La loro crescente dipendenza dai sistemi digitali facilita l'incremento degli attacchi alle reti infrastrutturali. Ciò evidenzia la necessità che queste aziende energetiche adottino un approccio proattivo per proteggere le proprie reti e le informazioni dei clienti.
Nel 2023, il settore energetico ha dovuto affrontare sfide significative, segnate da un notevole aumento delle violazioni dei dati da parte di terzi. Questi incidenti non hanno solo fatto trapelare informazioni sensibili: hanno anche messo in dubbio i protocolli di sicurezza del settore. Le violazioni sono state varie, ma hanno causato perdite finanziarie, danneggiamento della reputazione ed erosione della fiducia dei clienti.
Alcuni dei principali risultati di questo rapporto sono i seguenti:
Questa impennata delle violazioni sta spingendo il settore a rafforzare le misure di sicurezza, il che potrebbe portare a difese più efficaci contro futuri incidenti.
Quando si concentrano sull'espansione, le aziende energetiche spesso si affidano a diversi fornitori terzi per i servizi specializzati. Questi partner esterni, che vanno dai fornitori di software a quelli di logistica, apportano le loro configurazioni di sicurezza specifiche.
Sebbene queste collaborazioni offrano diversi benefici, aprono anche nuove falle nella sicurezza. Un sistema di un fornitore compromesso può fungere da porta d'accesso per i criminali informatici che possono quindi penetrare nella rete di dati di un partner.
Un altro fattore chiave nell'aumento dell'incidenza delle violazioni informatiche è la spinta del settore energetico verso la digitalizzazione. L'integrazione di tecnologie come dispositivi IoT, cloud computing e machine learning offre numerosi vantaggi ma amplia anche la superficie di attacco.
Poiché numerose aziende energetiche danno priorità alla crescita, il mantenimento di una comprensione approfondita della sicurezza della supply chain spesso passa in secondo piano. Questa carenza di supervisione può lasciare i punti deboli critici non rilevati, il che rappresenta una sfida nella risoluzione preventiva delle vulnerabilità. Queste aree trascurate possono diventare bersagli principali per gli attaccanti informatici che cercano di utilizzare queste lacune di sicurezza.
Le entità infrastrutturali critiche devono essere vigili riguardo alle violazioni di terze parti, poiché questi incidenti mettono a rischio non solo la stabilità finanziaria ma anche l'efficacia operativa e la loro immagine pubblica.
Le conseguenze economiche delle violazioni dei dati sono considerevoli. Le spese possono variare da spese immediate per l'individuazione e la correzione della violazione alle sanzioni normative e alle possibili azioni legali da parte delle persone colpite. Un recente rapporto di IBM sul costo delle violazioni dei dati nel 2023 rivela che il colpo finanziario medio di questi tipi di incidenti lo scorso anno ha raggiunto i 4,45 milioni di dollari, con un aumento del 15% negli ultimi tre anni.
Una violazione proveniente da una terza parte può gravemente compromettere i processi operativi. Ciò potrebbe comportare periodi di inattività e una diminuzione della produttività. In casi estremi, le organizzazioni potrebbero trovare necessario sospendere completamente le operazioni per gestire la situazione. Questa sospensione dell'attività è particolarmente critica per le organizzazioni responsabili di servizi essenziali come elettricità, acqua e trasporti, poiché può portare a effetti sociali diffusi.
Oltre alle implicazioni finanziarie e operative delle violazioni da parte di terzi, ci sono anche rischi per la reputazione di un'azienda. La fiducia è incredibilmente importante e, quando si perde, può essere molto difficile da ristabilire. Questo può sollevare dubbi circa la capacità di un'organizzazione di proteggere le informazioni sensibili, il che influenzerà la sua crescita aziendale in futuro.
Con la crescente preoccupazione per le violazioni da parte di terzi, le aziende del settore energetico non restano inerti e stanno implementando misure di sicurezza più efficaci per proteggersi da queste minacce. Di seguito sono riportate alcune delle tattiche principali che stanno utilizzando.
È necessario effettuare una valutazione approfondita del fornitore per mitigare il rischio derivante da terze parti. Questo passaggio è essenziale per garantire che i protocolli e le pratiche di sicurezza dei partner siano conformi agli standard aziendali. Ciò include una valutazione delle loro pratiche di sicurezza, come le policy di protezione dei dati, i piani di risposta agli incidenti, la conformità alle normative e la situazione finanziaria.
Una componente vitale della gestione del rischio derivante da terze parti riguarda l'audit e il monitoraggio continuo dei sistemi e delle reti dei fornitori esterni. Questa supervisione continua aiuta le aziende a rilevare cambiamenti nel profilo di rischio di un fornitore e a identificare potenziali minacce più rapidamente. L'utilizzo di strumenti di monitoraggio in tempo reale per avvisi immediati sulle attività insolite e gli audit di routine garantisce che i fornitori rispettino costantemente gli standard di sicurezza consolidati.
Nel normale svolgimento delle attività commerciali con terze parti, la condivisione sicura dei dati è una questione critica. Le aziende stanno adottando protocolli di trasferimento dati sicuri come la crittografia dei dati, i sistemi di trasferimento file sicuri e la gestione rigorosa degli accessi.
La segmentazione della rete è un'altra strategia fondamentale per ridurre il rischio da parte di terzi. Consiste nel suddividere la rete in segmenti distinti, ciascuno protetto da specifiche misure di sicurezza, localizzando e limitando l'impatto di eventuali violazioni.
Il recente aumento degli attacchi ai fornitori terzi evidenzia l'importanza di aggiornare e migliorare costantemente le strategie di gestione del rischio derivante da terze parti. Migliorando regolarmente queste strategie, le aziende possono anticipare le potenziali minacce e garantire la sicurezza dei dati dei clienti.