In che modo SWIFT è ancora rilevante dopo cinque decenni?

Oggigiorno, troppe persone nel settore dei pagamenti credono erroneamente che la rete SWIFT sia riservata solo ai pagamenti transfrontalieri. Questo accadde effettivamente nel 1973, quando 239 banche di 15 paesi unirono le forze per creare una rete di pagamenti efficiente, automatizzata e sicura.
Al momento del lancio, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) si è basata su tre pilastri: un protocollo di comunicazione sicuro e affidabile, una serie di standard per i messaggi e nuovi servizi continui in linea con le esigenze dei suoi membri.
Questi pilastri rimangono ancora attuali 48 anni dopo. SWIFT è molto più di una "rete di pagamenti transfrontalieri": è cresciuta fino a servire oltre 11.000 membri in più di 200 paesi, fornendo un'ampia gamma di servizi di messaggistica finanziaria e influenzando e innovando i pagamenti in tutto il mondo.
SWIFT ha reinventato i pagamenti nazionali a valore alto. Oltre 60 infrastrutture di mercato, che coprono 85 paesi, si affidano alla rete SWIFT per liquidare e regolare le transazioni nazionali. SWIFT FileAct, uno scambio di messaggi in massa, consente ai corrispondenti di inviare e ricevere file utilizzati principalmente per scambiare estratti conto bancari o per scambiare transazioni a basso valore e alto volume.
SWIFT ha esteso la rete agli istituti finanziari non bancari, consentendo lo scambio di titoli, valuta estera e tutti gli altri tipi di messaggi finanziari necessari ai suoi membri. Infatti, oggi più del 50% dei messaggi sulla rete SWIFT riguardano transazioni di negoziazione di titoli.
Man mano che la rete si espandeva fino a coprire la maggior parte delle istituzioni finanziarie di tutto il mondo, SWIFT ha aperto le porte a grandi aziende come Microsoft e GE. SWIFT è diventata l'unico collegamento standardizzato di queste aziende con tutte le loro banche, aggiungendo efficienza e risparmio alle tesorerie di tutto il mondo.
Fin dalla sua nascita, uno dei pilastri chiave della rete SWIFT è lo standard dei messaggi, un linguaggio comune compreso ed elaborato da tutti i suoi membri.
Lo standard ISO 15022, più comunemente noto come standard SWIFT MT o Message Type, è stato introdotto nel 1995. La sua struttura era simile a quella della tecnologia Telex che la rete aveva sostituito. Sebbene si sia evoluto nel corso degli anni, lo standard MT rimane il formato di messaggio più utilizzato sulla rete SWIFT e ha raggiunto numerose reti nazionali e private in tutto il mondo.
Alla fine degli anni '90, SWIFT si rese conto che lo standard MT, sebbene molto utile, era restrittivo alla luce dell'evoluzione delle tecnologie. SWIFT MT non supporterebbe i dati che dovranno essere elaborati per ogni transazione. Nel 1999, SWIFT decise di adottare XML e sviluppare uno standard di messaggi che riconoscesse la ricchezza dei dati. La norma ISO 20022 è spesso definita il “nuovo standard”, ma in realtà è stata lanciata nel 2004 in collaborazione con i membri di SWIFT. Il nuovo standard ha avuto qualche difficoltà a diffondersi, poiché l'adozione era volontaria e richiedeva pesanti investimenti nei sistemi backend, ma a seguito del mandato del 2019, la ISO 20022 viene ora distribuita in tutte le principali reti a livello mondiale ed è la base per l'interoperabilità.
Data la sua importanza nel settore finanziario, SWIFT è diventato un bersaglio principale per gli hacker. Infatti, diversi collettivi di hacker hanno preso di mira la rete SWIFT nel tentativo di dirottare i fondi. Nel 2016, gli hacker hanno rubato oltre 80 milioni di dollari da una grande banca, denaro che oggi non è ancora stato recuperato. Sebbene la rete in sé non fosse stata violata, SWIFT si rese presto conto che nessuno dei suoi 11.000 membri soddisfaceva i livelli di sicurezza standard del settore.
Per livellare il campo di gioco, SWIFT ha lanciato il Customer Security Program, una serie di 27 controlli di sicurezza che costringono ogni membro a rivalutare completamente la propria infrastruttura, mettendo così in sicurezza l'intera rete. Nel primo anno, il 91% dei membri SWIFT (che coprono oltre il 99% del volume) ha confermato la propria conformità ai controlli. Ciò dimostra l'influenza che l'organizzazione SWIFT ha sviluppato nel corso degli anni per garantire la conformità in un settore tipicamente lento.
SWIFT non si è adagiata sugli allori. La rete è costantemente focalizzata sull'innovazione per migliorare l'esperienza dei membri.
L'innovazione globale nei pagamenti SWIFT (SWIFT gpi) è stata lanciata nel 2017 con l'obiettivo di offrire pagamenti transfrontalieri più rapidi, più economici e con piena trasparenza e tracciabilità. In seguito all'adozione di massa di SWIFT gpi, oltre il 90% delle transazioni bancarie è stato accreditato entro 24 ore, di cui il 40% accreditato entro 30 minuti. SWIFT gpi sta ora ampliando le sue funzionalità per ridurre il numero di transazioni rifiutate tramite pre-validazione e per offrire valore alle aziende che cercano trasparenza delle commissioni e una migliore tracciabilità sui pagamenti di tesoreria in entrata e in uscita. Con il lancio di SWIFT Go, il pilastro dei pagamenti transfrontalieri in tempo reale, il modello gpi viene applicato anche ai pagamenti a basso valore.
Negli ultimi 5 anni, SWIFT ha lanciato diversi nuovi servizi e completato molteplici proof-of-concept, che vanno dal lancio del primo pagamento transfrontaliero in tempo reale alla valutazione dell'uso di Blockchain come parte della rete SWIFT, implementando servizi di reati finanziari e analytics.
Se pensi ancora che SWIFT sia "solo per i pagamenti transfrontalieri", forse dovresti riconsiderare la cosa. SWIFT è il cuore e l'anima dei pagamenti in tutto il mondo e senza accesso a esso qualsiasi economia potrebbe facilmente crollare.
A seguito dei recenti eventi globali, l'interesse per SWIFT e le sue funzioni nei servizi finanziari è certamente cresciuto. Banche e grandi aziende si affidano a SWIFT per la messaggistica sicura dal 1973, ma raramente ottiene visibilità pubblica. Fornendo costantemente pagamenti efficienti e sicuri, SWIFT ha guadagnato la fiducia di oltre 11.000 membri. Finché continuerà ad ascoltare le loro esigenze, a collaborare e innovare per offrire nuovo valore, SWIFT continuerà a crescere e a dominare i pagamenti a livello mondiale.
