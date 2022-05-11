In che modo SWIFT è ancora rilevante dopo cinque decenni?

Fin dalla sua nascita, uno dei pilastri chiave della rete SWIFT è lo standard dei messaggi, un linguaggio comune compreso ed elaborato da tutti i suoi membri.

Lo standard ISO 15022, più comunemente noto come standard SWIFT MT o Message Type, è stato introdotto nel 1995. La sua struttura era simile a quella della tecnologia Telex che la rete aveva sostituito. Sebbene si sia evoluto nel corso degli anni, lo standard MT rimane il formato di messaggio più utilizzato sulla rete SWIFT e ha raggiunto numerose reti nazionali e private in tutto il mondo.

Alla fine degli anni '90, SWIFT si rese conto che lo standard MT, sebbene molto utile, era restrittivo alla luce dell'evoluzione delle tecnologie. SWIFT MT non supporterebbe i dati che dovranno essere elaborati per ogni transazione. Nel 1999, SWIFT decise di adottare XML e sviluppare uno standard di messaggi che riconoscesse la ricchezza dei dati. La norma ISO 20022 è spesso definita il “nuovo standard”, ma in realtà è stata lanciata nel 2004 in collaborazione con i membri di SWIFT. Il nuovo standard ha avuto qualche difficoltà a diffondersi, poiché l'adozione era volontaria e richiedeva pesanti investimenti nei sistemi backend, ma a seguito del mandato del 2019, la ISO 20022 viene ora distribuita in tutte le principali reti a livello mondiale ed è la base per l'interoperabilità.