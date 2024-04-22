Architettura distribuibile su IBM Cloud: semplificare la distribuzione del sistema

L'implementazione di un workload con pochi clic può essere difficile a causa di vari fattori, come la complessità dell'architettura e gli strumenti e le tecnologie specifici utilizzati per la distribuzione. Creare un'infrastruttura applicativa sicura, conforme e su misura è spesso più impegnativo e richiede competenze. Tuttavia, con una pianificazione attenta e risorse adeguate, è fattibile automatizzare la maggior parte degli aspetti del processo di distribuzione. IBM Cloud ti fornisce pattern ben progettati e sicuri di default per settori regolamentati come i servizi finanziari. A volte questi modelli possono essere utilizzati così come sono oppure è possibile aggiungere altre risorse in base alle esigenze. Dai un'occhiata alle architetture distribuibili disponibili nel catalogo IBM Cloud.