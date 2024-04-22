Architettura distribuibile su IBM Cloud: semplificare la distribuzione del sistema

L'architettura distribuibile (DA) si riferisce a uno specifico schema o approccio di progettazione che consente di distribuire e gestire facilmente un'applicazione o un sistema in vari ambienti. Una DA coinvolge componenti, moduli e dipendenze in modo da consentire una implementazione senza soluzione di continuità e facilitare la rapida implementazione di nuove caratteristiche e aggiornamenti per sviluppatori e team operativo al sistema, senza richiedere un intervento manuale esteso.
Ci sono diverse caratteristiche chiave di un'architettura distribuibile, che includono:
In generale, l'architettura distribuibile mira a facilitare alle organizzazioni il raggiungimento di distribuzioni più rapide e affidabili, assicurando al contempo che l'infrastruttura sottostante sia scalabile e resiliente.
L'implementazione di un workload con pochi clic può essere difficile a causa di vari fattori, come la complessità dell'architettura e gli strumenti e le tecnologie specifici utilizzati per la distribuzione. Creare un'infrastruttura applicativa sicura, conforme e su misura è spesso più impegnativo e richiede competenze. Tuttavia, con una pianificazione attenta e risorse adeguate, è fattibile automatizzare la maggior parte degli aspetti del processo di distribuzione. IBM Cloud ti fornisce pattern ben progettati e sicuri di default per settori regolamentati come i servizi finanziari. A volte questi modelli possono essere utilizzati così come sono oppure è possibile aggiungere altre risorse in base alle esigenze. Dai un'occhiata alle architetture distribuibili disponibili nel catalogo IBM Cloud.
Le architetture distribuibili fornite su IBM Cloud possono essere implementate in diversi modi, utilizzando progetti IBM Cloud, Schematics, direttamente tramite CLI oppure puoi anche scaricare il codice e implementare da solo.
L'architettura distribuibile è comunemente utilizzata nei settori come finanza, sanità, retail, manifatturiera e governo, dove la conformità, la sicurezza e la scalabilità sono fattori critici. Tuttavia, può essere utilizzata da un'ampia gamma di stakeholder, tra cui:
IBM Cloud aiuta a ridurre il tempo necessario per progettare soluzioni che soddisfino tutti i controlli e le normative di conformità per il tuo settore. L'IBM® Cloud Framework for Financial Services offre un insieme di architetture di riferimento che possono essere utilizzate come punto di partenza per soddisfare i requisiti di sicurezza e normative previsti nel framework. Queste architetture di riferimento forniscono una solida base per implementare applicazioni sicure e conformi all'interno del framework. Inoltre, IBM Cloud offre architetture distribuibili per landing zone VPC preconfigurate, costruite utilizzando asset infrastructure as code (IaC) basati sull'architettura di riferimento IBM Cloud for Financial Services.
