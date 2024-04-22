Tag
Cloud

Architettura distribuibile su IBM Cloud: semplificare la distribuzione del sistema

Dipendente nel settore della lavorazione di una centrale elettrica

L'architettura distribuibile (DA) si riferisce a uno specifico schema o approccio di progettazione che consente di distribuire e gestire facilmente un'applicazione o un sistema in vari ambienti. Una DA coinvolge componenti, moduli e dipendenze in modo da consentire una implementazione senza soluzione di continuità e facilitare la rapida implementazione di nuove caratteristiche e aggiornamenti per sviluppatori e team operativo al sistema, senza richiedere un intervento manuale esteso.

Ci sono diverse caratteristiche chiave di un'architettura distribuibile, che includono:

  1. Automazione: l'architettura distribuibile spesso si affida a strumenti e processi di automazione per gestire il processo di implementazione. Questo può comportare l'utilizzo di strumenti come le pipeline di integrazione continua o di distribuzione/implementazione continua (CI/CD), gli strumenti di gestione della configurazione e altri.
  2. Scalabilità: l'architettura è progettata per scalare orizzontalmente o verticalmente per adattarsi alle variazioni del workload o della domanda degli utenti, senza richiedere modifiche significative all'infrastruttura sottostante.
  3. Modularità: l'architettura distribuibile segue un modello di progettazione modulare, in cui i diversi componenti o servizi sono isolati e possono essere sviluppati, testati e implementati in modo indipendente. Questo consente una gestione più semplice e riduce il rischio che le dipendenze causino problemi di implementazione.
  4. Resilienza: l'architettura distribuibile è progettata per essere resiliente, con meccanismi di ridondanza e failover integrati che garantiscono che il sistema rimanga disponibile anche in caso di guasto o interruzione.
  5. Portabilità: l'architettura distribuibile è progettata per essere portatile tra diversi ambienti cloud o piattaforme di distribuzione, rendendo facile spostare il sistema da un ambiente all'altro secondo necessità.
  6. Personalizzabile: l'architettura distribuibile è progettata per essere personalizzabile e può essere configurata in base alle esigenze. Questo aiuta nell'implementazione in ambienti diversi con requisiti variabili.
  7. Monitoraggio e registrazione: nell'architettura sono integrate robuste funzionalità di monitoraggio e registrazione, per fornire visibilità sul comportamento e sulle prestazioni del sistema.
  8. Sicurezza e conformità: le architetture distribuibili su IBM® Cloud sono sicure e conformi di default per l'hosting dei tuoi carichi di lavoro regolamentati nel cloud. Segue standard e linee guida di sicurezza, come IBM® Cloud for Financial Services, SOC Type 2, che garantisce i più alti livelli di requisiti di sicurezza e conformità.

In generale, l'architettura distribuibile mira a facilitare alle organizzazioni il raggiungimento di distribuzioni più rapide e affidabili, assicurando al contempo che l'infrastruttura sottostante sia scalabile e resiliente.

Architetture distribuibili su IBM Cloud

L'implementazione di un workload con pochi clic può essere difficile a causa di vari fattori, come la complessità dell'architettura e gli strumenti e le tecnologie specifici utilizzati per la distribuzione. Creare un'infrastruttura applicativa sicura, conforme e su misura è spesso più impegnativo e richiede competenze. Tuttavia, con una pianificazione attenta e risorse adeguate, è fattibile automatizzare la maggior parte degli aspetti del processo di distribuzione. IBM Cloud ti fornisce pattern ben progettati e sicuri di default per settori regolamentati come i servizi finanziari. A volte questi modelli possono essere utilizzati così come sono oppure è possibile aggiungere altre risorse in base alle esigenze. Dai un'occhiata alle architetture distribuibili disponibili nel catalogo IBM Cloud.

Strategie di implementazione per l'architettura distribuibile

Le architetture distribuibili fornite su IBM Cloud possono essere implementate in diversi modi, utilizzando progetti IBM Cloud, Schematics, direttamente tramite CLI oppure puoi anche scaricare il codice e implementare da solo.

Casi d'uso dell'architettura distribuibile

L'architettura distribuibile è comunemente utilizzata nei settori come finanza, sanità, retail, manifatturiera e governo, dove la conformità, la sicurezza e la scalabilità sono fattori critici. Tuttavia, può essere utilizzata da un'ampia gamma di stakeholder, tra cui:

  1. Sviluppatori software, professionisti IT, amministratori di sistema e stakeholder che devono garantire che i loro sistemi e applicazioni vengano implementati in modo efficiente, sicuro ed economico. Aiuta a ridurre il time to market, a minimizzare l'intervento manuale e a diminuire gli errori legati alla distribuzione.
  2. Fornitori di servizi cloud, provider di servizi gestiti e fornitori di infrastructure-as-a-service (IaaS) per offrire ai loro clienti un processo di distribuzione snello, affidabile e automatizzato per le loro applicazioni e servizi.
  3. ISV e aziende, per migliorare l'esperienza di implementazione dei loro clienti offrendo soluzioni software facili da installare, personalizzabili e scalabili che aiutano a generare valore aziendale e vantaggio competitivo.

Inizia oggi stesso

IBM Cloud aiuta a ridurre il tempo necessario per progettare soluzioni che soddisfino tutti i controlli e le normative di conformità per il tuo settore. L'IBM® Cloud Framework for Financial Services offre un insieme di architetture di riferimento che possono essere utilizzate come punto di partenza per soddisfare i requisiti di sicurezza e normative previsti nel framework. Queste architetture di riferimento forniscono una solida base per implementare applicazioni sicure e conformi all'interno del framework. Inoltre, IBM Cloud offre architetture distribuibili per landing zone VPC preconfigurate, costruite utilizzando asset infrastructure as code (IaC) basati sull'architettura di riferimento IBM Cloud for Financial Services.

 
Vista dall'alto di un uomo d'affari meticcio che usa il cellulare nel cortile dell'ufficio

Insight imperdibili. Iscriviti alla nostra newsletter.

Vai oltre l'hype con le notizie degli esperti su AI, quantum computing, cloud, sicurezza e molto altro.

Iscriviti oggi

Risorse

Un'AI più intelligente inizia con il giusto stack cloud

Vuoi far funzionare l'intelligenza artificiale per la tua azienda? Scopri come IBM Cloud e Red Hat semplificano la personalizzazione, l'implementazione e la scalabilità dell'AI. Tutto in una sessione. Partecipa al webinar e crea il tuo percorso verso il successo con l'AI.
Vuoi spostare i workload legacy? Scopri perché l'hybrid cloud è la scelta intelligente

Questo rapporto di IDC mostra come le aziende stanno affrontando le sfide più difficili della migrazione al cloud (e cosa sta funzionando).
Le migliori piattaforme di database cloud secondo Gartner: chi offre risultati su larga scala?

Leggi il 2024 Magic Quadrant for CDBMS e scopri quali fornitori stanno supportando ecosistemi di dati ad alte prestazioni e hybrid-ready.
GK Cloud Solutions utilizza watsonx.ai

Applicando IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai su IBM Cloud, l'azienda EdTech non solo ha migliorato l'esperienza di apprendimento per i propri clienti, ma ha anche ottenuto significativi vantaggi di business.
Cos'è la migrazione al cloud?

Scopri le soluzioni di migrazione IBM cloud progettate per semplificare il tuo percorso verso il cloud. Scopri i diversi tipi di migrazione, strategie e benefici che promuovono l'efficienza, la scalabilità e l'innovazione.
Cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud

Esplora le principali differenze tra soluzioni di cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud con IBM. Scopri quale modello cloud si adatta meglio alle esigenze della tua azienda per ottenere maggiore flessibilità, sicurezza e scalabilità.
IBM Cloud accelera l'innovazione per i clienti

Scopri 5 modi in cui IBM Cloud aiuta i clienti a prendere le giuste decisioni sul posizionamento dei workload in base a resilienza, prestazioni, sicurezza, conformità e TCO.

Soluzioni correlate

Livello gratuito di IBM Cloud 

Crea gratuitamente il tuo account IBM Cloud e accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti, tra cui le API IBM Watson.

 Crea account
IBM Cloud  

IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.

 Esplora le soluzioni cloud
Servizi di consulenza cloud 

Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.

 Servizi cloud
Fai il passo successivo

Libera il pieno potenziale dell'AI e dell'hybrid cloud con la piattaforma sicura e scalabile di IBM. Inizia esplorando le nostre soluzioni predisposte per l'AI o crea un account gratuito per accedere a prodotti e servizi sempre gratuiti.

 Esplora le soluzioni AI di IBM Cloud Crea un account IBM Cloud gratuito