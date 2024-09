Innovazione moderna e “secure-by-design” rapida e su larga scala I processi di sicurezza devono tenere il passo con i cambiamenti delle piattaforme cloud, dell'ambiente delle minacce e delle tecnologie di sicurezza. IBM integra la sicurezza con i processi aziendali per trasformare la cultura all'interno delle organizzazioni e promuovere progressi significativi e sostenibili in grado di ridurre i rischi. Insieme, gli esperti di IBM e AWS combinano i loro punti di forza in un approccio alla migrazione e alla modernizzazione del cloud unico nel suo genere, in continua evoluzione e incentrato sulla sicurezza. Leggi la presentazione breve