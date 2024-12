Trovare un obiettivo per l'AI

IBM watsonx Per favorire una maggiore fiducia negli insight generati dall'AI nell'app, ESPN ha chiesto a IBM se fosse possibile aiutare i proprietari di squadre di fantacalcio a capire perché ai giocatori venivano assegnati determinati punteggi. Per farlo, il team ha addestrato un modello di AI generativa chiamato IBM Granite per aggiungere "Contributing Factors" a ogni Trade Grade e Waiver Grade, spiegando la logica alla base dei numeri. Maggiori informazioni su IBM® Granite