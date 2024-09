IBM vanta una lunga storia nell'offerta di esperienze digitali di ultima generazione per alcuni degli impianti sportivi e di intrattenimento più apprezzati al mondo. Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è uno di questi. Uno degli stadi tecnologicamente più avanzati al mondo, la splendida struttura ospita gli Atlanta Falcons, l'Atlanta United e una serie continua di eventi di alto profilo, dai concerti di Taylor Swift alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Ed è stato concepito e costruito pensando soprattutto ai tifosi.

Progettato e costruito da zero per ridefinire l'esperienza dei tifosi, lo stadio incorpora una vasta gamma di tecnologie integrate che operano in un sistema unificato e senza soluzione di continuità. Conta oltre 7.000 km di cavi in fibra ottica, 1.800 punti di accesso Wi-Fi e il più grande display digitale del mondo - l'iconico Halo Board.

IBM è stata presente fin dall'inizio, progettando e realizzando l'infrastruttura digitale che si è classificata al primo posto per "Overall stadium technology" nel sondaggio annuale della NFL "Voice of the Fan". Inoltre, la base tecnologica è stata progettata per essere "in grado di adattarsi al futuro". Pertanto, quando il team di AMB Sports and Entertainment, che possiede e gestisce lo stadio, desiderava aggiornare le proprie soluzioni di storage e sicurezza, IBM è stata una scelta ovvia.