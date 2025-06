Software e soluzioni per la visibilità della supply chain

Per visibilità della supply chain si intende la capacità dei soggetti interessati di accedere ai dati in tempo reale correlati al processo di effettuazione di un ordine, all'inventario, alla consegna e a possibili interruzioni della supply chain.

La mancanza di visibilità delle transazioni B2B e dell'inventario rappresenta una notevole difficoltà. Ma con insight in tempo reale derivanti da dati EDI, che l'AI IBM consente di correlare in diversi sistemi, gli utenti di business sono in grado di effettuare più rapidamente query relative alle transazioni per accelerare la risoluzione di problematiche inerenti l'ordine e la consegna. L'intelligence in tempo reale e i suggerimenti di utilità pratica offerti dalle funzionalità di AI incorporate hanno già aiutato i clienti IBM a ridurre il tempo necessario per fare fronte alle interruzioni da giorni a ore. E, grazie ai nuovi insight basati sui dati, si possono scoprire opportunità per aumentare gli aspetti di efficienza e ridurre i costi. IBM può anche aiutare ad estendere in modo sicuro la visibilità in tempo reale, condivisa, a fornitori, clienti e partner commerciali della supply chain — abilitando, al tempo stesso, la tracciabilità e garantendo l'autenticità — mediante la tecnologia blockchain.