Agentic AI Identity Management

Proteggi l'identità degli agenti, la delega, la governance e l'accesso con l'applicazione in tempo reale e la tracciabilità pronta per gli audit
Gli agenti operano con credenziali permanenti senza alcuna verifica al momento dell'utilizzo. Quando il comportamento cambia o una credenziale viene compromessa, l'accesso persiste e il rischio aumenta più velocemente di quanto un team possa rilevarlo.
Gli agenti richiedono accesso, invocano strumenti e assumono ruoli in modo dinamico, accumulando privilegi che non sono mai stati esplicitamente concessi o approvati. Nel tempo, questo crea percorsi di accesso sui quali nessun singolo team ha piena visibilità.
Gli agenti agiscono per conto degli utenti, rendendo le loro azioni indistinguibili da quelle di un essere umano nei registri di audit. Quando si verifica un incidente, non esiste un registro affidabile che permetta di distinguere ciò che ha fatto una persona da ciò che ha fatto autonomamente un agente, lasciando la conformità e le indagini forensi senza un percorso chiaro di risoluzione.
La maggior parte delle organizzazioni gestisce credenziali, accessi e governance delle identità per le identità non umane (NHI) tramite strumenti scollegati tra loro. Le lacune tra questi strumenti sono i punti in cui si accumula l’esposizione: segreti codificati direttamente nelle pipeline, ruoli IAM silenziosamente sovra-assegnati e agenti AI che operano senza controlli uniformi.
Registra ogni agente con un'identità unica e verificabile per eliminare le chiavi condivise e abilitare una governance tracciabile fin dal primo giorno.
Collega le azioni degli agenti all'intento dell'utente con delega regolamentata, token con ambito e approvazioni, fornendo prove chiare di chi ha autorizzato cosa.
Credenziali just-in-time, di breve durata e specifiche per ogni singola attività. L’autenticazione AI avviene a ogni chiamata API e a ogni utilizzo di strumenti, colmando il divario dell’ultimo miglio in cui si manifesta il rischio legato agli agenti.
Ottieni una responsabilità end-to-end grazie a audit trail firmati che collegano ogni azione degli agenti a un’identità umana, garantendo conformità per l’agentic AI, con revoca immediata e prova del controllo.
La piattaforma unifica la governance delle identità, la gestione degli accessi, il controllo degli accessi privilegiati, il rilevamento e la risposta alle minacce alle identità (ITDR) e la gestione del livello di sicurezza delle identità (ISPM). Consente di applicare controlli di sicurezza delle identità forti a runtime, governare identità umane e non umane e garantire una tracciabilità continua in ambienti ibridi e multi-cloud, assicurando che ogni azione sia attribuibile a un’identità umana verificata lungo tutto l’ambiente. Questo aiuta le organizzazioni a soddisfare requisiti di conformità rigorosi, ridurre i rischi di sicurezza e supportare una distribuzione agile della sicurezza per tutti i workload.
Hashicorp Vault elimina la proliferazione dei segreti centralizzando l’emissione e la gestione di credenziali dinamiche e a breve durata, inclusi token, certificati, chiavi API e altro. Collegate all’identità e applicate tramite policy a runtime, queste credenziali permettono a Vault di garantire l’accesso secondo il principio del privilegio minimo per ogni utente, macchina e agente AI nel tuo ambiente.
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