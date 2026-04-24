Agentic AI Identity Management

IBM Verify offre una piattaforma di identità basata su AI per operare in ambienti hybrid cloud, supportando organizzazioni che richiedono sia modalità SaaS che funzionalità autogestite.

La piattaforma unifica la governance delle identità, la gestione degli accessi, il controllo degli accessi privilegiati, il rilevamento e la risposta alle minacce alle identità (ITDR) e la gestione del livello di sicurezza delle identità (ISPM). Consente di applicare controlli di sicurezza delle identità forti a runtime, governare identità umane e non umane e garantire una tracciabilità continua in ambienti ibridi e multi-cloud, assicurando che ogni azione sia attribuibile a un’identità umana verificata lungo tutto l’ambiente. Questo aiuta le organizzazioni a soddisfare requisiti di conformità rigorosi, ridurre i rischi di sicurezza e supportare una distribuzione agile della sicurezza per tutti i workload.