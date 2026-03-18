La nuova generazione di sicurezza cloud

Rafforza la sicurezza cloud con un approccio unificato e centrato sull'identità

L'adozione del cloud sta accelerando, ma strumenti frammentati, policy incoerenti e modelli perimetrali legacy stanno creando dei punti ciechi utilizzati dagli aggressori e messi in luce dagli auditor. Questa guida spiega come l'espansione delle superfici di attacco, delle credenziali disseminate e dei workflow di conformità manuali indeboliscano la sicurezza negli ambienti hybrid cloud e mostra come un approccio unificato, centrato sull'identità, possa invertire questa tendenza. Scopri come la gestione proattiva del rischio, la governance delle policy come codice e le pratiche zero-trust avanzate aiutano i team a eliminare la deriva operativa, applicare la conformità su larga scala e creare un livello di sicurezza più forte e resiliente in ogni cloud.