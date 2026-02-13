Software per governance e sicurezza

Riunisci sicurezza, conformità e resilienza per proteggere i dati più critici​ e scalare con fiducia

Garantisci dati e AI affidabili, sicuri e conformi 

Incorpora fiducia, sicurezza e trasparenza in ogni parte delle tue operazioni, tra dati, applicazioni e AI, per innovare rapidamente e con fiducia.​ Assicurati che ogni livello (dati, modelli e accessi) sia regolamentato e protetto, affinché le aziende possano scalare l'AI con sicurezza senza compromettere la conformità o il controllo.

Tracciabilità e trasparenza

IBM® watsonx.governance è un toolkit automatizzato e completo, progettato per governare i modelli di AI generativa e machine learning (ML) sulla piattaforma IBM watsonx.

Innova con sicurezza grazie a un'AI responsabile

Discovery, governance e sicurezza dell'AI

Evita le rilavorazioni, riduci i cicli di approvazione, allineati a un unico set di metriche e accelera la distribuzione sicura di qualsiasi modello su qualsiasi piattaforma​.
Conformità e gestione e riduzione dei rischi

Automatizza la mappatura della conformità al framework più importanti con una governance in tempo reale di identità, dati e AI.
Gestione delle identità e degli accessi

Adotta una base aperta e unificata per la gestione di identità e segreti, applicando un approccio zero-trust senza compromettere l'agilità.
Prontezza quantistica

Ottieni la visibilità sugli algoritmi vulnerabili, riducendo l'esposizione agli attacchi "harvest now, decrypt later".​
Riconosciuto come leader di mercato*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms​
 
  • 2024 Magic Quadrant for Access Management

Esplora il software IBM per la governance e la sicurezza

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance aiuta a governare, monitorare e proteggere l'AI aziendale durante tutto il ciclo di vita, fornendo visibilità su rischio, sicurezza e conformità affinché l'AI possa essere implementata in modo responsabile e su larga scala, con modelli e agenti di qualsiasi piattaforma.

150%
aumento dell'efficienza operativa
58%
riduzione del tempo di elaborazione delle richieste di approvazione dei dati
IBM Vault

IBM Vault fornisce la gestione delle identità dei computer crittografando i dati sensibili e controllando gli accessi basati sull'identità. Con Vault puoi definire centralmente identità affidabili, applicare le policy e proteggere segreti, certificati, chiavi e dati.

87,5%
riduzione dei tempi di help desk per problemi relativi alle password
99%
riduzione delle ore dedicate alla rotazione dei segreti

IBM Verify

IBM Verify risolve le sfide ibride con una gestione delle identità e degli accessi (IAM) sicura e ottimale che semplifica le identità e rafforza l'identity fabric, senza gravare sugli amministratori.

80%
adozione da parte del personale della piattaforma di identità self-service
75%
riduzione dei tempi di help desk per problemi relativi alle password
IBM Guardium

IBM Guardium protegge i dati aziendali critici sia dai rischi attuali che da quelli emergenti, ovunque risiedano.

<1 giorno
accesso dei nuovi assunti e trasferimenti del personale ridotti da una settimana o più
8.000
dipendenti con una gestione sicura e trasparente dell'identità
