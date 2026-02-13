Riunisci sicurezza, conformità e resilienza per proteggere i dati più critici e scalare con fiducia
Incorpora fiducia, sicurezza e trasparenza in ogni parte delle tue operazioni, tra dati, applicazioni e AI, per innovare rapidamente e con fiducia. Assicurati che ogni livello (dati, modelli e accessi) sia regolamentato e protetto, affinché le aziende possano scalare l'AI con sicurezza senza compromettere la conformità o il controllo.
IBM® watsonx.governance è un toolkit automatizzato e completo, progettato per governare i modelli di AI generativa e machine learning (ML) sulla piattaforma IBM watsonx.
Evita le rilavorazioni, riduci i cicli di approvazione, allineati a un unico set di metriche e accelera la distribuzione sicura di qualsiasi modello su qualsiasi piattaforma.
Automatizza la mappatura della conformità al framework più importanti con una governance in tempo reale di identità, dati e AI.
Adotta una base aperta e unificata per la gestione di identità e segreti, applicando un approccio zero-trust senza compromettere l'agilità.
Ottieni la visibilità sugli algoritmi vulnerabili, riducendo l'esposizione agli attacchi "harvest now, decrypt later".
IBM watsonx.governance aiuta a governare, monitorare e proteggere l'AI aziendale durante tutto il ciclo di vita, fornendo visibilità su rischio, sicurezza e conformità affinché l'AI possa essere implementata in modo responsabile e su larga scala, con modelli e agenti di qualsiasi piattaforma.
IBM Vault fornisce la gestione delle identità dei computer crittografando i dati sensibili e controllando gli accessi basati sull'identità. Con Vault puoi definire centralmente identità affidabili, applicare le policy e proteggere segreti, certificati, chiavi e dati.
IBM Verify risolve le sfide ibride con una gestione delle identità e degli accessi (IAM) sicura e ottimale che semplifica le identità e rafforza l'identity fabric, senza gravare sugli amministratori.
IBM Guardium protegge i dati aziendali critici sia dai rischi attuali che da quelli emergenti, ovunque risiedano.
