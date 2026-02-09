Capacità ridotta Domande frequenti Conformità

1. IBM ha il diritto di verificare un cliente?

Sì, in base ai termini degli accorti Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM ha il diritto di controllare i propri clienti.

2. In che modo IBM stabilisce se il cliente rispetta i termini e le condizioni relativi alla capacità ridotta?

È responsabilità del cliente rispettare la conformità ai termini e alle condizioni della capacità ridotta. IBM mantiene il diritto di verificare l'uso dei prodotti software IBM da parte di un cliente per verificarne la conformità. La situazione di ogni cliente è unica e l'approccio di audit verrà adattato per valutare la conformità specifica a tali ambienti.

3. Che cosa succede se un cliente aumenta la capacità disponibile aggiungendo un ulteriore core del processore senza prima aver aggiunto delle autorizzazioni della licenza?

Il cliente non rispetterebbe la conformità. I nostri termini di licenza prevedono che i clienti debbano ottenere la titolarità della licenza prima di aumentare la capacità del core del processore per rispettare la conformità. IBM richiederà il pagamento per le licenze necessarie per il core aggiuntivo del processore a partire dalla data in cui è stata aggiunta la capacità del core aggiuntivo del processore (inclusa la copertura supportata per l'abbonamento e il supporto software).

4. Se un cliente ha più istanze o pacchetti di un prodotto in esecuzione in una singola partizione, come vengono contati i core?

I core vengono concessi in licenza in base alla capacità del core del processore disponibile per il software IBM. Dal punto di vista delle licenze, una partizione può avere un qualsiasi numero di "istanze" o "pacchetti" (non un termine definito giuridicamente) di un prodotto in esecuzione, non conteggiamo tali istanze multiple di quel prodotto: concediamo la licenza solo in base al numero massimo (picco) di core del processore assegnati a quella partizione e disponibili per quel prodotto. Se il numero di istanze provoca l'aumento della capacità della partizione, ILMT acquisirà quel "limite massimo" in modo che il cliente possa garantire la conformità ai nostri termini.

5. La licenza IBM consente un periodo di tolleranza e/o un processo di "adeguamento" periodico per ottenere la conformità?

No, i termini di licenza IBM non prevedono un periodo di tolleranza per l'adeguamento. Inoltre, i termini di licenza PVU non si basano sull'"utilizzo". Sia i termini di licenza PVU a massima capacità sia a capacità ridotta richiedono la capacità totale (picco) del core del processore per il server/cluster (totale) o la partizione (capacità parziale) prima della distribuzione o dell'aumento di tale capacità. IBM® License Metric Tool monitora costantemente l'ambiente server virtualizzato del cliente e riporta questo "limite massimo" nelle PVU per prodotto software, per partizione. Questo consente al cliente di confrontare i totali dei prodotti di output del report ILMT con il proprio inventario di PoE di licenza per confermarne la conformità

6. Attualmente è necessario uno strumento per tracciare l'uso delle licenze per capacità ridotta?

Sì, l'uso di IBM License Metric Tool (o IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, o Flexera One IT Asset Management è ora richiesto per la licenza di capacità ridotta).