L'EMM (Enterprise Mobility Management) combina la gestione di utenti, applicazioni e contenuti con una solida sicurezza dei dati per aiutare gli utenti a connettersi rapidamente alle risorse aziendali. Una soluzione EMM consolidata semplifica la gestione e la configurazione dei dispositivi, aiuta ad avviare le richieste di registrazione, distribuisce le app e i documenti e abilita una maggiore collaborazione. Nel mondo del lavoro da remoto, le EMM convenzionali devono essere in grado di fornire ai dipendenti un accesso senza interruzioni ai siti intranet e di utilizzare le funzionalità VPN dei loro dispositivi per accedere alle app e ai dati aziendali in modo facile e veloce.