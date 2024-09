A seconda del prodotto IBM con cui effettui l'integrazione, l'app potrebbe essere una raccolta di mappature o espressioni regolari memorizzate in un file XML di testo normale. L'app potrebbe anche essere una raccolta di semplici script basati su Python in testo normale che chiamano le API del prodotto commerciale e quindi eseguono una conversione dei risultati restituiti in modo che possano essere visualizzati nel prodotto IBM. Il valore fondamentale risiede nell'integrazione dei due prodotti commerciali e non nell'app gratuita o nel modulo di integrazione, che spesso viene pubblicato con una licenza open source su AppExchange. Se la sua app è composta da script Python, tecnicamente sta fornendo il codice sorgente.