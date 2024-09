zSecure Admin consente di automatizzare le attività di gestione della sicurezza IT dispendiose in termini di tempo, identificando, analizzando e prevenendo rapidamente i problemi in IBM RACF. Permette inoltre di monitorare gli utenti con privilegi per garantire che i vecchi account vengano eliminati correttamente e che i prodotti siano stati opportunamente integrati. zSecure Admin si integra perfettamente con zSecure Audit, per un monitoraggio e una correzione completi.

zSecure Admin è in grado di amministrare più sistemi con un'unica interfaccia applicativa. È possibile confrontare i profili, riunire in maniera efficiente le regole di sicurezza di diversi database o rinominare gli ID all'interno dello stesso database. Quando si uniscono profili di database diversi, zSecure Admin esegue controlli di coerenza approfonditi e segnala i possibili conflitti prima di generare comandi, contribuendo così ad alleggerire l'onere del consolidamento e favorendo l'automazione della conformità.

Per il controllo degli accessi alla rete, zSecure Admin fornisce funzionalità per la creazione di report sull'utilizzo effettivo dei profili e delle autorizzazioni, collegandoli alle informazioni definite nel database RACF corrente. In questo modo si evidenziano i profili e le autorizzazioni utilizzati nella produzione, si esplicitano le relazioni utente-risorsa, e si identificano i profili e le autorizzazioni inutilizzati od obsoleti nelle liste di controllo degli accessi.