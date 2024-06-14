IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permette agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente WebSphere Application Server in modo più efficiente ed efficace. Previeni i rischi, risparmia tempo e configura il tuo ambiente in modo ottimale.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta i record di registrazione delle transazioni WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 sottotipo 9), permettendoti di monitorare i tempi di risposta alle transazioni e il consumo delle risorse. Questi record forniscono metriche dettagliate a livello di transazione sulla natura del lavoro e la posizione in cui viene eseguito, sui byte trasferiti e sui tempi di risposta.
Sia la direzione tecnica che quella aziendale hanno bisogno di vedere i propri workload in termini significativi, e un'immagine vale più di mille parole. Condividi grafici e dashboard sul consumo di SCPU e sui tassi di transazione dei vari workload delle applicazioni WebSphere nel tempo per agevolare la comunicazione e la pianificazione fra business e IT.
Comprendere il comportamento tipico della tua applicazione ti aiuta a riconoscere quando si verificano cambiamenti che potrebbero causare problemi. Profilare i tuoi workload nel tempo aiuta a determinare se le modifiche sono tendenze tipiche su più giorni, settimane o mesi.
Passa da una vista generale ai dettagli granulari con funzionalità di approfondimento con un solo clic. Questo grafico è un report predefinito che mostra lo stesso tasso di transazione complessivo suddiviso per cluster. I grafici predefiniti sono disponibili per essere visualizzati con una granularità a livello di nodo, server, servant, classe di transazione, tipo di richiesta o URI.
Visualizzare il tasso di transazione globale e i tempi di risposta nella stessa visuale permette di restringere la portata del problema o di profilare i workload per analizzare le tendenze. È inoltre possibile visualizzare i tempi di risposta suddivisi in componenti come il ritardo nel tempo di invio, indicato dai picchi gialli. Studia i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.
Quando si verificano problemi con un'applicazione, per risolverli sono necessari dati specifici di quell'applicazione. In WebSphere, ciò significa dati a livello di URI. Questo grafico mostra un URI che sperimenta il ritardo più alto nel tempo di invio, causato da diversi "clic" per eseguire il drill-down dai dati ambientali complessivi di WebSphere.
Visualizzare il tempo di CPU generico e il tempo zIIP per una cella specifica fornisce insight preziosi per ottimizzare le risorse e analizzare i problemi, fornendo un processo decisionale informato e potenziando le prestazioni del sistema. È inoltre possibile visualizzare il tempo trascorso su un CP che era idoneo per zIIP. Studia i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.
Comprendi l'impatto delle modifiche pianificate e non pianificate con una funzione di confronto intuitiva e integrata. Questo esempio mostra i MB di dati inviati o ricevuti per ciascuna cella, con il confronto fra i giorni. Se si effettuano modifiche all'applicazione e ci si aspetta una trasmissione di dati inferiore per la cella D4, è possibile verificare e quantificare il vantaggio ottenuto oppure analizzarlo.
Passa dalle visuali a grafico a quelle tabellari e acquisisci i dati nei modi più appropriati per l'attività che stai svolgendo. Questo report predefinito e personalizzabile, con le metriche chiave per classe di transazione, mostra le metriche chiave del tempo di CPU, dei tassi di transazione e dei tempi di risposta con ulteriori dettagli.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
