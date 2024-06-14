Gestisci le prestazioni WebSphere con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Monitora le prestazioni e la disponibilità WebSphere Application Server (WAS) con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permette agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente WebSphere Application Server in modo più efficiente ed efficace. Previeni i rischi, risparmia tempo e configura il tuo ambiente in modo ottimale.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta i record di registrazione delle transazioni WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 sottotipo 9), permettendoti di monitorare i tempi di risposta alle transazioni e il consumo delle risorse. Questi record forniscono metriche dettagliate a livello di transazione sulla natura del lavoro e la posizione in cui viene eseguito, sui byte trasferiti e sui tempi di risposta.

Report di livello aziendale Tassi di transazione per cella Tassi di transazione per cluster Confronto fra tempo di risposta e tasso di transazione Tempi di risposta e tasso di transazione per un URI specifico

 

Utilizzo di CPU e zIIP Confronto per data Panoramica delle transazioni AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite degli esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Impatto economico complessivo di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Risolvi i problemi relativi all'utilizzo elevato di CPU e zIIP in WebSphere Application Server
Questo video mostra l'analisi dell'utilizzo del processore WebSphere, identificando l'utilizzo elevato di CPU e ottimizzando l'offload di zIIP. Esplora i report predefiniti, gli approfondimenti e le funzioni per un'analisi e una condivisione efficienti.
Monitora le transazioni WebSphere
Impara a risolvere i problemi relativi alle transazioni WebSphere Application Server (WAS) con i record SMF 120 sottotipo 9. Monitora i pattern dei workload, effettua la pianificazione delle capacità e isola i problemi con report predefiniti e funzionalità di approfondimento.
Monitora i volumi di dati WebSphere
Questo video presenta il reporting delle transazioni basate sul record SMF 120 sottotipo 9, nello specifico in termini di volume dei dati per richiesta/risposta.
Conoscere il workload WebSphere for z/OS
Scopri come ricavare insight dai tipi di record SMF 115 e SMF 116 e ottimizzare le configurazioni.
