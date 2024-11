Report di livello aziendale Sia la direzione tecnica che quella aziendale hanno bisogno di vedere i propri workload in termini significativi. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dispone di oltre 30.000 report condivisibili precostituiti, dashboard personalizzati, grafici e report per migliorare la comunicazione e la pianificazione fra l'azienda e l'IT.

Tempo di risposta e tasso di transazione Visualizzare il tasso di transazione globale e i tempi di risposta contemporaneamente permette di restringere la portata del problema o di profilare i workload per analizzare le tendenze. È inoltre possibile visualizzare i tempi di risposta suddivisi in componenti come Time Spent in System of Record (SOR). Studia i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.

Mappatura delle chiamate API al servizio Molte chiamate API richiamano un unico dispositivo, ma non è sempre così. Approfondire visivamente da un'API specifica ai servizi richiamati ti permette di indagare sulle modifiche o sui problemi a livello di servizio o di SOR. Volume delle chiamate, tempi di risposta e filtri sono disponibili su tutti i livelli all'interno di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.

Dati su API provider e API requester Le API possono fornire accesso alle risorse di mainframe (Provider) o consentire alle applicazioni mainframe di richiedere i dati dall'esterno della piattaforma (Requester). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS rende intuitivo analizzare e creare report per entrambe le tipologie. Laddove esistono delle differenze, come i componenti dei tempi di risposta segnalati, vengono fornite tutte le metriche chiave.