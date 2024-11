Studio Forrester Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact™ (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.

Video Risoluzione dei problemi relativi ai picchi RPO Global Mirror Scopri come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS può essere utilizzato per fornire visibilità sullo stato della replica di Global Mirror in un ambiente Parallel Sysplex distribuito a livello globale.

Video Come posso sapere se le mie unità back-end sono in sovraccarico? Questo case study mostra come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS possa essere utilizzato per individuare facilmente la causa principale di un problema di prestazioni z/OS correlato al sovraccarico delle unità back-end.

Video Tempo di connessione elevato per il disco z/OS Scopri come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aiuta a risolvere i problemi di prestazioni causati dalle modifiche al software. Individua e corregge in modo efficiente un aumento improvviso del tempo di connessione, attribuito a una nuova query SQL.

Webinar Il data center all flash: come mai la mia risposta I/O non è due volte più veloce? Scopri la tecnologia flash nell'IT. Nonostante le loro promesse di velocità, numerosi data center non presentano significativi cambiamenti nei tempi di risposta. Scopri il potenziale impatto sulle prestazioni del tuo data center.