Le supply chain oggi operano attraverso una rete complessa di partner e canali. Tuttavia, troppo spesso i dati relativi a inventario, procurement ed evasione degli ordini risiedono in silo. Il risultato? Inefficienze, ritardi e occasioni perse. Operazioni integrate e in tempo reale trasformano queste sfide in un vantaggio competitivo.

IBM® webMethods Hybrid Integration collega e automatizza lo scambio di dati attraverso sistemi di supply chain che spaziano da ERP, WMS, eCommerce, POS e portali fornitori. IBM webMethods Hybrid Integration unifica i dati di prodotto, inventario e ordini in tutte le sedi. Con workflow assistiti dall'AI e automazione basata su eventi, i livelli di inventario possono essere monitorati, adeguati e riforniti in modo dinamico, riducendo gli sprechi e garantendo un'esperienza del cliente coerente.