Una supply chain più intelligente e connessa

Unificare i sistemi della supply chain per una visibilità in tempo reale, un inventario accurato e una rapida evasione degli ordini.

Costruire supply chain reattive e moderne

Le supply chain oggi operano attraverso una rete complessa di partner e canali. Tuttavia, troppo spesso i dati relativi a inventario, procurement ed evasione degli ordini risiedono in silo. Il risultato? Inefficienze, ritardi e occasioni perse. Operazioni integrate e in tempo reale trasformano queste sfide in un vantaggio competitivo.

IBM® webMethods Hybrid Integration collega e automatizza lo scambio di dati attraverso sistemi di supply chain che spaziano da ERP, WMS, eCommerce, POS e portali fornitori. IBM webMethods Hybrid Integration unifica i dati di prodotto, inventario e ordini in tutte le sedi. Con workflow assistiti dall'AI e automazione basata su eventi, i livelli di inventario possono essere monitorati, adeguati e riforniti in modo dinamico, riducendo gli sprechi e garantendo un'esperienza del cliente coerente.
Potenzia la supply chain intelligente e in tempo reale

IBM webMethods Hybrid Integration garantisce accuratezza dell'inventario e visibilità end-to-end tramite accesso unificato ai dati tra sistemi di vendita, magazzino e sistemi ERP. I suoi connettori precostituiti per le principali piattaforme di magazzino, logistica ed ERP accelerano l'integrazione, mentre un'architettura basata sugli eventi fornisce aggiornamenti istantanei ogni volta che i livelli di inventario cambiano.

Distribuito per la flessibilità, il modello di implementazione ibrida collega in modo sicuro i sistemi retail on-premise con la piattaforma cloud, consentendo una reattività costante, agilità e processo decisionale in tempo reale su tutta la supply chain. 
Visibilità dell'inventario in tempo reale

Elimina i controlli manuali delle scorte e le discrepanze tra le sedi.
Cicli di rifornimento più rapidi

Automatizza il rifornimento e riduci le situazioni di esaurimento di scorte.
Capitale circolante ottimizzato

Mantieni un inventario snello, soddisfacendo al contempo la domanda dei clienti.
Un miglioramento dell’esperienza del cliente

Garantire la disponibilità del prodotto sui canali online e offline.
Fasi successive

Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration può far progredire il tuo business. Inizia una prova gratuita o ottieni una demo dal vivo con un esperto di prodotto.

