Unificare i sistemi della supply chain per una visibilità in tempo reale, un inventario accurato e una rapida evasione degli ordini.
Le supply chain oggi operano attraverso una rete complessa di partner e canali. Tuttavia, troppo spesso i dati relativi a inventario, procurement ed evasione degli ordini risiedono in silo. Il risultato? Inefficienze, ritardi e occasioni perse. Operazioni integrate e in tempo reale trasformano queste sfide in un vantaggio competitivo.
IBM® webMethods Hybrid Integration collega e automatizza lo scambio di dati attraverso sistemi di supply chain che spaziano da ERP, WMS, eCommerce, POS e portali fornitori. IBM webMethods Hybrid Integration unifica i dati di prodotto, inventario e ordini in tutte le sedi. Con workflow assistiti dall'AI e automazione basata su eventi, i livelli di inventario possono essere monitorati, adeguati e riforniti in modo dinamico, riducendo gli sprechi e garantendo un'esperienza del cliente coerente.
IBM webMethods Hybrid Integration garantisce accuratezza dell'inventario e visibilità end-to-end tramite accesso unificato ai dati tra sistemi di vendita, magazzino e sistemi ERP. I suoi connettori precostituiti per le principali piattaforme di magazzino, logistica ed ERP accelerano l'integrazione, mentre un'architettura basata sugli eventi fornisce aggiornamenti istantanei ogni volta che i livelli di inventario cambiano.
Distribuito per la flessibilità, il modello di implementazione ibrida collega in modo sicuro i sistemi retail on-premise con la piattaforma cloud, consentendo una reattività costante, agilità e processo decisionale in tempo reale su tutta la supply chain.
Elimina i controlli manuali delle scorte e le discrepanze tra le sedi.
Automatizza il rifornimento e riduci le situazioni di esaurimento di scorte.
Mantieni un inventario snello, soddisfacendo al contempo la domanda dei clienti.
Garantire la disponibilità del prodotto sui canali online e offline.
Peter Schenk, Head of IT Governance, IT – Supporting Functions & Platforms
Hellmann Worldwide Logistics
L'integrazione di webMethods aiuta la nostra azienda di logistica ad essere preparata per il futuro. La piattaforma è la base ad alte prestazioni e scalabile per le integrazioni di dati e processi più importanti sia all'interno dell'azienda che con clienti e partner, nonché per la digitalizzazione della nostra catena di valore globale. ”
