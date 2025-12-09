Connetti Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot e altri ancora per unificare il tuo stack e automatizzare le campagne
I team di marketing moderni spostano velocemente, ma i sistemi scollegati li rallentano. Si fa affidamento a decine di piattaforme come CRM, analytics, automazione e collaborazione che raramente comunicano tra loro. I trasferimenti manuali di dati ritardano l'instradamento e l'attribuzione dei lead, mentre gli arretrati IT rallentano il lancio delle campagne. Di conseguenza, i team faticano a ottenere visibilità in tempo reale, velocità e controllo sulle operazioni di marketing.
IBM WebMethods Hybrid Integration riunisce tutti i suoi sistemi di marketing in un'unica struttura di integrazione unificata. Con strumenti di progettazione a uso limitato di codice, estesi connettori preassemblati e flussi di dati in tempo reale, i team di MarketingOps possono avviare più velocemente, automatizzare in modo più intelligente e operare in modo indipendente; senza compromettere la governance IT o la sicurezza.
Trasmetti dati in tempo reale per indirizzare istantaneamente i lead, attivare campagne e arricchire i profili, accelerando la velocità di acquisizione dei lead e migliorando i tassi di conversione. Monitora ogni integrazione, metriche delle prestazioni ed eventi di sicurezza da un'unica dashboard per mantenere il marketing a tutta velocità.
Automatizza workflow che collegano CRM, ABM, analytics e strumenti creativi.
Riduci la dipendenza dall'IT con integrazioni intuitive e low-code.
Sincronizza dati di marketing, vendite e analytics per monitorare istantaneamente l'engagement e il ROI.
Garantisci conformità e visibilità su ogni sistema connesso.
Srinivas Danduboyina
Supervisor of Enterprise Integration Architecture, Carnival Cruise Line
La nostra architettura di integrazione IT aziendale mette l'ospite al centro. Dall'acquisto alla prenotazione alla crociera, la nostra architettura basata su API e l'ESB basato su eventi svolgono un ruolo chiave nel rendere l'esperienza degli ospiti e dell'equipaggio la migliore possibile. ”
