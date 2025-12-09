I team di marketing moderni spostano velocemente, ma i sistemi scollegati li rallentano. Si fa affidamento a decine di piattaforme come CRM, analytics, automazione e collaborazione che raramente comunicano tra loro. I trasferimenti manuali di dati ritardano l'instradamento e l'attribuzione dei lead, mentre gli arretrati IT rallentano il lancio delle campagne. Di conseguenza, i team faticano a ottenere visibilità in tempo reale, velocità e controllo sulle operazioni di marketing.

IBM WebMethods Hybrid Integration riunisce tutti i suoi sistemi di marketing in un'unica struttura di integrazione unificata. Con strumenti di progettazione a uso limitato di codice, estesi connettori preassemblati e flussi di dati in tempo reale, i team di MarketingOps possono avviare più velocemente, automatizzare in modo più intelligente e operare in modo indipendente; senza compromettere la governance IT o la sicurezza.