Potenziare i workflow automatizzati di marketing

Connetti Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot e altri ancora per unificare il tuo stack e automatizzare le campagne

Collega il tuo stack di marketing senza complessità

I team di marketing moderni spostano velocemente, ma i sistemi scollegati li rallentano. Si fa affidamento a decine di piattaforme come CRM, analytics, automazione e collaborazione che raramente comunicano tra loro. I trasferimenti manuali di dati ritardano l'instradamento e l'attribuzione dei lead, mentre gli arretrati IT rallentano il lancio delle campagne. Di conseguenza, i team faticano a ottenere visibilità in tempo reale, velocità e controllo sulle operazioni di marketing.

IBM WebMethods Hybrid Integration riunisce tutti i suoi sistemi di marketing in un'unica struttura di integrazione unificata. Con strumenti di progettazione a uso limitato di codice, estesi connettori preassemblati e flussi di dati in tempo reale, i team di MarketingOps possono avviare più velocemente, automatizzare in modo più intelligente e operare in modo indipendente; senza compromettere la governance IT o la sicurezza. 
Semplifica, automatizza e unifica le tue operazioni di marketing

Trasmetti dati in tempo reale per indirizzare istantaneamente i lead, attivare campagne e arricchire i profili, accelerando la velocità di acquisizione dei lead e migliorando i tassi di conversione. Monitora ogni integrazione, metriche delle prestazioni ed eventi di sicurezza da un'unica dashboard per mantenere il marketing a tutta velocità.
Accelera l'esecuzione della campagna

Automatizza workflow che collegano CRM, ABM, analytics e strumenti creativi.
Potenzia i team di marketing

Riduci la dipendenza dall'IT con integrazioni intuitive e low-code.
Ottieni insight in tempo reale

Sincronizza dati di marketing, vendite e analytics per monitorare istantaneamente l'engagement e il ROI.
Mantieni la sicurezza e la governance

Garantisci conformità e visibilità su ogni sistema connesso.
Fasi successive

Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration può far progredire il tuo business. Inizia una prova gratuita o ottieni una demo dal vivo con un esperto di prodotto.

