Lo Skills Studio di watsonx Orchestrate è uno strumento per sviluppatori a uso limitato di codice con un solido SDK (software developer kit) per la creazione di skill e automazioni che possono essere aggiunte al catalogo di skill di Orchestrate e utilizzate per estendere le funzionalità dell'assistente AI. Lo Skills Studio consente di creare skill e workflow in modo rapido e semplice e di trarre vantaggio dagli investimenti già effettuati in strumenti di automazione scoprendo le automazioni all'interno di Orchestrate e mettendole al servizio dell'organizzazione. I builder dispongono ora di un'unica posizione per creare e gestire automazioni e skill con un'area di creazione unificata, un metodo di controllo delle versioni per tutti i pacchetti creati e un'esperienza semplice per distribuire le skill agli assistenti AI.