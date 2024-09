Con IBM watsonx Code Assistant per le applicazioni Java Enterprise, le organizzazioni possono semplificare e accelerare il ciclo di vita delle applicazioni Java, aumentando la produttività degli sviluppatori con funzionalità di automazione e generazione di codice basate sull'AI generativa, spiegazione del codice e generazione di test.



Migliorare, aggiornare e modernizzare costantemente le applicazioni Java è un aspetto critico di tutte le strategie di trasformazione digitale e hybrid cloud delle aziende. Tuttavia, questa è da sempre una sfida, specialmente per le applicazioni esistenti che spesso sono monolitiche, poco documentate e cariche di debito tecnico.



Sfruttando la potenza dell'AI generativa (GenAI) e dell'automazione, le organizzazioni possono ridurre significativamente i costi, il rischio e il time to value per i team di sviluppo che lavorano con le applicazioni Java Enterprise.