Watson Studio è un servizio disponibile su IBM Cloud Pak for Data. IBM Cloud Pak for Data può essere distribuito nei cloud privati (all'interno dei firewall), nei cloud ibridi, in Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud. È possibile usare anche Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data as a Service, che è completamente gestito su IBM Cloud. In alternativa, attraverso l'integrazione con IBM Cloud Satellite, è anche possibile eseguire servizi dati e AI in ambienti on-premise, edge computing e cloud pubblico di qualsiasi fornitore cloud. Infine, è possibile implementare Watson Studio anche su IBM Cloud Pak for Data System, una piattaforma on-premise preconfigurata pronta all'uso.