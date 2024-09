E se potessi dedicare meno tempo a mettere insieme analisi di settore e di business e concentrarti sul guidare i clienti nei loro investimenti nel modo migliore possibile? IBM® Watson Discovery utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per aiutare gli analisti dei controlli, gli agenti di borsa e i professionisti della gestione patrimoniale ad automatizzare le ricerche in volumi di documenti e dati pubblici. In questo modo si generano insight significativi e si ottengono rapidamente risposte pertinenti che consentono di prendere decisioni di business migliori.