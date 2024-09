Il piano Plus viene fornito con una prova gratuita di 30 giorni per la prima istanza creata in un account. Eventuali istanze aggiuntive non potranno beneficiare della prova gratuita.

I piani Plus partono da USD 500 al mese per un massimo di 10.000 documenti e 10.000 query al mese. Per l’aggiunta di mille documenti, la tariffa è di USD 50.

Per ogni mille query aggiuntive al mese, la tariffa è di USD 20.