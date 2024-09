FORTRAN è un linguaggio di programmazione sviluppato per applicazioni che coinvolgono calcoli matematici e altre manipolazioni di dati numerici. È particolarmente adatto alle applicazioni scientifiche e ingegneristiche.



IBM VS FORTRAN compila il codice FORTRAN per generare applicazioni efficienti per le piattaforme IBM z/OS e IBM z/VM. Include un compilatore, una libreria e strutture di debug interattive.



VS FORTRAN offre ampie capacità linguistiche, un compilatore altamente ottimizzato, supporto vettoriale e parallelo e supporti di programmazione. Il debug interattivo è uno strumento flessibile ed efficiente per monitorare e testare l'esecuzione di programmi VS FORTRAN.