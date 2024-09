IBM Cloud offre un credito promozionale di 1.000 USD per i nuovi clienti IBM Cloud for VCF as a Service. Scopri i vantaggi di una piattaforma VMware completamente gestita, combinata con una soluzione VMware altamente disponibile e scalabile, offerta as-a-service. IBM Cloud for VCF as a Service è disponibile con fatturazione on-demand (oraria) o riservata (mensile).



Il credito ha una durata di 45 giorni rispetto al consumo misurato di IBM Cloud for VCF as a Service, dalla data di applicazione del codice all'account. L'offerta è disponibile per i nuovi clienti IBM Cloud e può essere utilizzata sia per i modelli di consumo single tenant che multitenant di VCF as a Service.

Per iniziare con IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service — multitenant utilizzando il codice promozionale VCFAAS1000, attieniti alla procedura seguente:

Fase 1. Crea un account con pagamento a consumo o in abbonamento su IBM Cloud. Scopri di più

Passaggio 2. All'interno della console IBM Cloud, vai alla pagina Promozioni e crediti. Inserisci VCFAAS1000 nel pannello laterale, quindi fai clic su "Verifica". Una volta verificato, fai clic su "Applica" per applicare correttamente il codice promozionale.

Passaggio 3. Effettua il provisioning della tua istanza qui

Termini dell'offerta

È previsto un limite di un codice promozionale per ogni account cliente e il suo utilizzo è limitato a IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. Il credito di 1.000 USD è utilizzabile solo con questa offerta e non può essere applicato ad altre offerte. L'offerta è soggetta a disponibilità.