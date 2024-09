Crea ed estendi l'infrastruttura nel cloud garantendo privacy e sicurezza. Il diagramma dell'architettura di riferimento IBM Cloud VPC illustra i servizi essenziali, come sottoreti, bilanciatori di carico e gateway pubblici, per progettare una soluzione di rete cloud-native. IBM Cloud VPC supporta comunicazioni private con altri servizi, come DevOps e cloud. Con IBM Cloud Virtual Server for VPC, puoi distribuire le applicazioni su runtime tra diverse regioni e zone, nonché gestire e ridimensionare i servizi di rete per supportare l'alta disponibilità e vari scenari di connettività.