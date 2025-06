Digital Credentials, una soluzione IBM, consente alle organizzazioni di ammodernare i documenti d'identità fisici, come le patenti di guida, trasformandoli in formati digitali memorizzati in un wallet. Ciò consente di velocizzare la creazione di account e l'accesso, creando esperienze fluide per gli utenti. Digital Credentials tutela le informazioni personali mediante una crittografia incorporata e un'autenticazione risk-based in tempo reale basata sui comportamenti e i dati biometrici degli individui.