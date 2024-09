VMware vSAN (virtual SAN) è una soluzione di storage definita dal software integrata con l'hypervisor VMware vSphere. Il software fornisce uno storage condiviso per tutte le macchine virtuali in esecuzione in un cluster creando un lotto di memoria condiviso virtuale dalle risorse di memoria collegate localmente su ciascun host di un cluster vSphere. vSAN può essere integrato con altri prodotti VMware come vSphere, vCenter e NSX e con altre soluzioni di storage.

La piattaforma IBM® Turbonomic ottimizza le prestazioni e l'utilizzo delle risorse di memoria. Aiuta inoltre a garantire il mantenimento delle prestazioni dell'ambiente della tua organizzazione, sia esso on-premises, in cloud o multicloud. Con il software IBM Turbonomic puoi prevenire il verificarsi di problemi relativi alla capacità e alle prestazioni e ottenere una visione completa e unificata dello stack delle applicazioni.

Per gli ambienti che utilizzano infrastrutture iperconvergenti per fornire uno spazio di archiviazione su un vSAN, il software IBM Turbonomic è in grado di rilevare lo storage fornito da un cluster host come un'unica entità di archiviazione. Questa entità rappresenta l'intera capacità di archiviazione fornita da quel cluster host.