Integrazione con Oracle

Oracle, noto anche come Oracle Database, è uno dei più grandi sistemi di gestione dei database relazionali (RDBMS). È noto per la sua robustezza e scalabilità e può gestire database molto grandi e complessi. Fornisce inoltre un'ampia gamma di strumenti per la gestione e l'ottimizzazione delle prestazioni e offre funzionalità avanzate come partizionamento, compressione e data warehousing in tempo reale.

Con la piattaforma IBM® Turbonomic® puoi automatizzare le azioni che gestiscono e regolano risorse come CPU, memoria e archiviazione. Integrando il software IBM Turbonomic con Oracle, puoi ottimizzare le prestazioni di Oracle e la gestione della capacità per le istanze in esecuzione in loco o nel cloud.