Tekton on IBM Cloud

Tekton è un framework open-source e vendor-neutral per la creazione di sistemi di integrazione e distribuzione continua (CI/CD), ed è gestito dalla Continuous Delivery Foundation (CDF) (link esterno a IBM). Tekton è un framework nativo di Kubernetes che aiuta a modernizzare il processo di distribuzione continua mediante la definizione di specifiche settoriali per pipeline, workflow e altri blocchi software. Tekton agevola e velocizza la distribuzione software in presenza di una numerosità elevata di ambienti ibridi o di provider di cloud.

IBM offre un'esperienza CI/CD gestita e assolutamente fluida, grazie alle pipeline Tekton nelle toolchain IBM Cloud® Continuous Delivery. Ciò consente di distribuire applicazioni cloud-native su una pluralità di provider di cloud o di sistemi on-premise, monitorati tramite una dashboard integrata.