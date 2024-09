IBM Storage Protect for Cloud è il tuo gateway per soluzioni di data storage affidabili e convenienti.

Con il nostro widget intuitivo, puoi facilmente stimare il costo mensile di un abbonamento a Storage Protect for Cloud inserendo il numero di utenti e il workload desiderato, nonché la scelta di utilizzare il tuo spazio di storage preferito o uno spazio di storage illimitato nel cloud Azure di IBM.

Esplora le opzioni disponibili e ricevi una stima istantanea in base ai criteri selezionati oppure richiedi un preventivo per un piano personalizzato che soddisfi le tue esigenze specifiche. I prezzi stimati non includono le tasse e si intendono solo per i nuovi clienti, come acquisto iniziale. Sono disponibili sconti sul volume.