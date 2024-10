Il raggiungimento della continuità aziendale è fondamentale per il successo di un organizzazione nell'attuale ambiente digitale pieno di rischi. Ransomware, errori umani, disastri naturali e altre minacce rendono la resilienza dei dati una priorità assoluta. La sfida principale consiste nel riprendere le operazioni in modo rapido e sicuro, preservando la privacy e la riservatezza dei dati. IBM Storage Defender e IBM Storage FlashSystem offrono una soluzione integrata e multilivello per affrontare questa sfida. Insieme, le loro funzionalità avanzate consentono un rapido riavvio delle operazioni aziendali in pochi minuti attraverso le seguenti funzionalità:

Ottieni la capacità di rilevamento delle minacce in tempo reale e una maggiore precisione integrando i sensori software con il rilevamento della corruzione in linea di FlashSystem.

Proteggi i dati sensibili con backup automatizzati e immutabili isolati dagli ambienti di produzione, migliorando la protezione contro gli eventi catastrofici.

Riduci i tempi di ripristino recuperando i dati da FlashSystem tramite SAN, aggirando i ritardi della rete e riportando i sistemi online in pochi minuti.

Crea in modo proattivo snapshot immutabili dopo aver rilevato potenziali attacchi, per garantire la disponibilità dei dati per l'analisi e il ripristino offline.

Combinando queste soluzioni IBM, le organizzazioni possono migliorare la continuità aziendale, proteggere i dati critici e sviluppare resilienza contro le minacce digitali in evoluzione.