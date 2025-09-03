Monitoraggio SD-WAN per reti moderne

Gestisci le realtà della connettività di rete con IBM SevOne
Grafico raffigurante la connettività di rete tra sedi, grafici e report geograficamente distribuiti

Visibilità completa delle prestazioni SD-WAN

Quando le aziende scelgono le implementazioni SD-WAN in diverse fasi, i rispettivi team IT fanno fatica a ottenere una visione olistica della rete e dei dati sulle prestazioni nei segmenti WAN e SD-WAN tradizionali.

IBM SevOne è un efficace strumento di monitoraggio SD-WAN che integra le funzionalità di gestione dei controller SD-WAN per fornire visibilità continua sui vari segmenti della rete. Grazie a dashboard e metriche personalizzabili, fornisce una singola fonte affidabile per garantire le prestazioni della rete su reti multivendor, aziendali, CSP e MSP.

Vantaggi

Transizione graduale alla SD-WAN

Monitora i tradizionali segmenti WAN e SD-WAN da un'unica dashboard unificata. E inoltre, inizia a monitorare le nuove infrastrutture SD-WAN subito dopo la distribuzione.
Visualizza i tunnel SD-WAN

Crea le visualizzazioni per mostrare traffico, avvisi e disponibilità con i drill-down per i dati del tunnel e semplifica l'accesso agli indicatori KPI per la risoluzione dei problemi.
Monitoraggio dell'intera rete

Estendi la visibilità ad altre risorse di rete critiche, come il Wi-Fi di campus aziendali e filiali, centri dati software-defined e cloud pubblici.
Integra le operazioni

Modifica i dashboard per creare e condividere visualizzazioni operative e aziendali e combinarle come flussi di lavoro tra i team.

Monitora le reti SD-WAN

Monitora le reti definite dal software (SDN), gli ambienti basati su Kubernetes, le wide area network (WAN) e le reti Wi-Fi da una dashboard unificata. I team possono visualizzare i dati sulle prestazioni per i tunnel e i percorsi SD-WAN raccolti su HPE Aruba SD-WAN (ex SilverPeak), Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN, Versa e Fortinet.
Schermata dell'applicazione SD-WAN
Mitiga i rischi

Contribuisci a mitigare i rischi connessi alla transizione alle SD-WAN visualizzando le prestazioni della tua SD-WAN, della WAN MPLS esistente e delle reti collegate alle tue WAN.
casi d'uso del monitoraggio sd-wan di SevOne: policy
Convalida le politiche

Comprendi l'impatto delle politiche SD-WAN sul comportamento e le prestazioni delle applicazioni e condividi i dashboard di visualizzazione per giustificare gli aggiornamenti alle politiche SD-WAN.
schermata della visualizzazione mappa SD-WAN
Mappatura potente

Visualizza la tua implementazione SD-WAN tramite una visualizzazione basata su mappa, quindi approfondisci gli avvisi e le visualizzazioni a livello di dispositivo per identificare la probabile causa dell'avviso attivato.
schermata di riepilogo del sito SD-WAN
Dashboard SD-WAN

Grazie ai dashboard personalizzabili in tempo reale, i team IT e NetOps possono avere la visibilità completa sull'intera infrastruttura WAN durante e dopo la transizione e contribuire a ridurre MTTR e TCO grazie al consolidamento degli strumenti.
Tecnologie supportate
PNG del logo Cisco/icona app d'integrazione
PNG 3:2 con sfondo bianco del logo Versa Networks
PNG 3:2 con sfondo bianco del logo Velocloud
Logo HPE Aruba Networking
Logo Fortinet
Logo Prisma
