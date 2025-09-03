Quando le aziende scelgono le implementazioni SD-WAN in diverse fasi, i rispettivi team IT fanno fatica a ottenere una visione olistica della rete e dei dati sulle prestazioni nei segmenti WAN e SD-WAN tradizionali.
IBM SevOne è un efficace strumento di monitoraggio SD-WAN che integra le funzionalità di gestione dei controller SD-WAN per fornire visibilità continua sui vari segmenti della rete. Grazie a dashboard e metriche personalizzabili, fornisce una singola fonte affidabile per garantire le prestazioni della rete su reti multivendor, aziendali, CSP e MSP.
Monitora i tradizionali segmenti WAN e SD-WAN da un'unica dashboard unificata. E inoltre, inizia a monitorare le nuove infrastrutture SD-WAN subito dopo la distribuzione.
Crea le visualizzazioni per mostrare traffico, avvisi e disponibilità con i drill-down per i dati del tunnel e semplifica l'accesso agli indicatori KPI per la risoluzione dei problemi.
Estendi la visibilità ad altre risorse di rete critiche, come il Wi-Fi di campus aziendali e filiali, centri dati software-defined e cloud pubblici.
Modifica i dashboard per creare e condividere visualizzazioni operative e aziendali e combinarle come flussi di lavoro tra i team.
Monitora le reti definite dal software (SDN), gli ambienti basati su Kubernetes, le wide area network (WAN) e le reti Wi-Fi da una dashboard unificata. I team possono visualizzare i dati sulle prestazioni per i tunnel e i percorsi SD-WAN raccolti su HPE Aruba SD-WAN (ex SilverPeak), Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN, Versa e Fortinet.
Migliora le prestazioni di continuità della rete.