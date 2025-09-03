Insight incentrati sulle app

È l'applicazione o la rete?

Quando gli utenti chiamano l'help desk non dicono: "Il router 23 del campus di Chicago ha problemi di congestione". Gli utenti chiamano l'help desk e dicono invece: "Webex è lento a Chicago". Questa situazione richiede all'IT di capire rapidamente se il problema riguarda l'applicazione o la rete.

Storicamente i team addetti all'operatività e alla progettazione della rete, incaricati di risolvere problemi come questo, iniziavano a esaminare i dispositivi di rete di Chicago per vedere come funzionavano. Tuttavia, questo può spesso rivelarsi un ago nel pagliaio. IBM SevOne consente ai team di rete di iniziare a parlare in linguaggio "app", ovvero iniziare il percorso di risoluzione dei problemi da una prospettiva applicativa per ottenere insight orientati alle app.

Gli insight orientati alle app iniziano con una raccolta Netflow scalabile. Questi dati vengono poi analizzati e associati alla conoscenza di oltre 10.000 app note (oltre alla possibilità di aggiungere i propri filtri per riconoscere le app personalizzate), insieme ai dispositivi di rete che trasportano quel traffico. Il risultato è un processo di risoluzione dei problemi orientato alle applicazioni, che consente ai team di rete di capire rapidamente se "è l'applicazione o la rete".

Vantaggi
Visibilità completa

Ottieni una visibilità più approfondita sui modelli di traffico di rete multivendor, sulle applicazioni e sui comportamenti dell'infrastruttura, senza il costo di soluzioni dedicate per sondare il traffico.
Riduzione dell'MTTR

Sfrutta i flussi di lavoro predefiniti per passare dalle metriche delle prestazioni ai report di flusso per lo stesso dispositivo o interfaccia per ridurre il tempo medio della riparazione (MTTR).
Informazioni in tempo reale

Converti i dati del flusso di rete relativi alla larghezza di banda, al traffico delle applicazioni e ai comportamenti dell'infrastruttura in informazioni approfondite per una migliore pianificazione della capacità e dell'efficienza operativa.
Raccolta NetFlow scalabile

Scala la raccolta dei dati NetFlow con un ampio supporto per i formati di flusso standard di settore (v5/v9/v10, IPFIX, sFlow, cFlow, jFlow, AppFlow) e reporting flessibile su campi specifici dell'azienda utilizzando la nostra tecnologia cluster brevettata.
Rileva le anomalie

Individua picchi o brevi burst di attività che causano interruzioni per rivelare informazioni approfondite invisibili ad altri strumenti. Crea criteri e soglie per avvisare di un eventuale hogging della larghezza di banda delle applicazioni.
Osservabilità app-aware

Ottieni una comprensione completa delle prestazioni della rete dal punto di vista delle applicazioni. Aumenta la visibilità dell'applicazione e dell'infrastruttura di supporto per aiutare a identificare i problemi e migliorare le prestazioni.

Casi d'uso

Schermata della query e dei report sulle applicazioni
Query e report sulle app

Crea report sulle applicazioni SaaS più diffuse e approfondisci la comprensione delle dipendenze dell'infrastruttura utilizzando il raggruppamento flessibile delle applicazioni (ad esempio strumenti di collaborazione) per valutare rapidamente la capacità della rete a fini del budget e molto altro.
    Pagina di analisi del flusso SevOne con esempio di flow-to-metric
    Flow-to-metric

    Inizia con i dati del flusso di rete e visualizza l'infrastruttura di supporto con un solo clic. Approfondisci per visualizzare i problemi di capacità, gli avvisi e qualsiasi altra cosa causi problemi alla rete, per valutare e risolvere rapidamente gli incidenti.
    casi d'uso dell'analisi del flusso di rete SevOne: metric-to-flow
    Metric-to-flow integrato

    Il filtro intelligente del flusso di SevOne consente ai team di approfondire i pattern di traffico specifici dell'applicazione. Che si tratti di isolare le applicazioni che richiedono molta larghezza di banda, di tracciare il degrado del livello di servizio o di analizzare il comportamento a livello di protocollo, SevOne fornisce il contesto necessario per risolvere i problemi in modo più rapido e intelligente. Queste caratteristiche convergono per offrire una soluzione non solo tecnicamente superiore, ma anche operativamente trasformativa.
    casi d'uso dell'analisi del flusso di rete SevOne: insight sulle prestazioni delle app
    Informazioni sulle prestazioni delle app

    Con l'analisi del traffico di flusso di IBM SevOne, ottieni insight intelligenti in tempo reale per monitorare, gestire e ottimizzare la tua rete ai fini delle prestazioni continue. Questi insight possono essere utilizzati per migliorare l'esperienza del cliente, ottimizzare l'infrastruttura in termini di prestazioni e costi e ridurre il tempo necessario per identificare e risolvere i problemi di rete, il tutto in un'unica piattaforma.
    casi d'uso dell'analisi del flusso di rete SevOne: identificare i top talker
    Identifica i top talker

    IBM SevOne fornisce un report "top talker" per identificare il traffico che causa picchi di utilizzo. Con l'identificazione basata su porta, i responsabili della rete possono tenere traccia delle applicazioni note al tuo ambiente e creare dei report. I filtri "Tipo di servizio" (ToS) aiutano a identificare le applicazioni non approvate che consumano larghezza di banda e determinano la loro conformità alle normative QoS (Quality of Service).

     
