Quando gli utenti chiamano l'help desk non dicono: "Il router 23 del campus di Chicago ha problemi di congestione". Gli utenti chiamano l'help desk e dicono invece: "Webex è lento a Chicago". Questa situazione richiede all'IT di capire rapidamente se il problema riguarda l'applicazione o la rete.
Storicamente i team addetti all'operatività e alla progettazione della rete, incaricati di risolvere problemi come questo, iniziavano a esaminare i dispositivi di rete di Chicago per vedere come funzionavano. Tuttavia, questo può spesso rivelarsi un ago nel pagliaio. IBM SevOne consente ai team di rete di iniziare a parlare in linguaggio "app", ovvero iniziare il percorso di risoluzione dei problemi da una prospettiva applicativa per ottenere insight orientati alle app.
Gli insight orientati alle app iniziano con una raccolta Netflow scalabile. Questi dati vengono poi analizzati e associati alla conoscenza di oltre 10.000 app note (oltre alla possibilità di aggiungere i propri filtri per riconoscere le app personalizzate), insieme ai dispositivi di rete che trasportano quel traffico. Il risultato è un processo di risoluzione dei problemi orientato alle applicazioni, che consente ai team di rete di capire rapidamente se "è l'applicazione o la rete".
Ottieni una visibilità più approfondita sui modelli di traffico di rete multivendor, sulle applicazioni e sui comportamenti dell'infrastruttura, senza il costo di soluzioni dedicate per sondare il traffico.
Sfrutta i flussi di lavoro predefiniti per passare dalle metriche delle prestazioni ai report di flusso per lo stesso dispositivo o interfaccia per ridurre il tempo medio della riparazione (MTTR).
Converti i dati del flusso di rete relativi alla larghezza di banda, al traffico delle applicazioni e ai comportamenti dell'infrastruttura in informazioni approfondite per una migliore pianificazione della capacità e dell'efficienza operativa.
Scala la raccolta dei dati NetFlow con un ampio supporto per i formati di flusso standard di settore (v5/v9/v10, IPFIX, sFlow, cFlow, jFlow, AppFlow) e reporting flessibile su campi specifici dell'azienda utilizzando la nostra tecnologia cluster brevettata.
Individua picchi o brevi burst di attività che causano interruzioni per rivelare informazioni approfondite invisibili ad altri strumenti. Crea criteri e soglie per avvisare di un eventuale hogging della larghezza di banda delle applicazioni.
Ottieni una comprensione completa delle prestazioni della rete dal punto di vista delle applicazioni. Aumenta la visibilità dell'applicazione e dell'infrastruttura di supporto per aiutare a identificare i problemi e migliorare le prestazioni.
Migliora le prestazioni di continuità della rete.