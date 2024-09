Man mano che le infrastrutture moderne diventano più complesse e difficili da scalare o supportare, i team delle operazioni IT rischiano di prendere decisioni di business sbagliate se non hanno visibilità su dati coerenti, in tempo reale e storici sulle prestazioni della rete.

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) è progettato per condividere facilmente dati e conoscenze sulle prestazioni della rete tra più team e strumenti. SevOne NPM aiuta l'intero team operativo IT a rimanere sincronizzato con un'origine coerente di dati affidabili sulle prestazioni della rete, grazie a opzioni di integrazione IT flessibili, tra cui: