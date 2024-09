L'analisi del flusso di rete è uno dei modi più scalabili ed economici per ottenere una panoramica completa di ciò che accade nella rete. Consente di monitorare la composizione del traffico che attraversa la rete e fornisce informazioni in tempo reale per affrontare in modo proattivo i problemi correlati. Queste informazioni sono fondamentali perché aiutano a garantire prestazioni di rete continue per il tuo business.

Tuttavia, per le reti moderne progettate per la trasformazione digitale, l'analisi dei dati di flusso può essere un aspetto scoraggiante della gestione della rete. IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) è progettato per fornire un sistema unificato di monitoraggio delle prestazioni di rete con i metodi più avanzati per analizzare le metriche delle prestazioni di rete e i dati di flusso, il tutto su larga scala con velocità e precisione.