Lo switch di nuova generazione IBM SAN96C-7 a 64 Gbps, 96 porte e due unità rack (2 RU) offre connettività Fibre Channel ad alta velocità per all flash array e host ad alte prestazioni, oltre a funzionalità di analytics e telemetria all'avanguardia. Tutte queste capacità sono integrate nel chipset ASIC. La soluzione consente di passare senza problemi ai workload FC express con memoria non volatile (NVMe/FC) senza dover aggiornare l'hardware SAN.

Questa configurazione è ideale per le imprese che vogliono distribuire applicazioni su scala cloud con server virtualizzati ad alta densità, poiché offre maggiori vantaggi in termini di larghezza di banda, scalabilità e consolidamento.

Lo switch IBM SAN96C-7 dispone di 96 porte multivelocità a 8/16/32/64 Gbps che forniscono una larghezza di banda aggregata di 6 Tbps per switch, ed è indicato per progetti ad elevata scalabilità in ambienti hyperscale che gestiscono diverse migliaia di istanze di macchine virtuali all'interno di un rack.