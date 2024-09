I cloud aziendali forniscono alle organizzazioni capacità di calcolo e di rete elastiche, consentendo all'IT di aumentare o diminuire le risorse in base alle necessità in modo rapido ed efficiente dal punto di vista dei costi. SAN768C-6 soddisfa le esigenze dei cloud aziendali fornendo elevata scalabilità, flessibilità in base alla crescita, solida sicurezza per le applicazioni cloud multi-tenant, prestazioni elevate e costanti per soddisfare i rigorosi accordi di livello di servizio e altre funzioni di implementazione cloud.